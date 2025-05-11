Путин ночью выступил с заявлением, в котором запросил срочные переговоры с Украиной

Политика
Дата публикации: 11.05.2025
BB.LV
Переговоры Москва готова начать уже 15 мая. Пройти они должны на территории Турции.

Заявление президента РФ Владимира Путина прозвучало около двух часов ночи. В нем он заявил, что готов договариваться о перемирии только на прямых переговорах с Украиной.

Таким образом он фактически ответил отказом на прозвучавшее накануне предложение Украины и ряда стран ЕС о введении безусловного 30-дневного прекращения огня, начиная с 12 мая.

Вместо этого российский лидер Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в этот четверг. Он не исключил, что в ходе переговоров будет достигнуто решение о перемирии.

«Начать предлагаем в четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они и были прерваны в 2022 году», - заявил президент РФ.

В воскресенье, 11 мая по этому поводу Путин поговорит по телефону с главой Турции Эрдоганом.

"Мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликты, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. <…>

Наши предложения, что называется, на столе. Решение сейчас – за украинскими властями и их кураторами", - добавил президент РФ.

Прогноз bb.lv: завтра, 12 мая, Москва без громких объявлений введет режим прекращения огня (то есть выполнит условие Украины). А в четверг, 15 мая украинская делегация прибудет в Турцию на переговоры с россиянами (то есть выполнит требование РФ).

И уже в Стамбуле начнутся реальные переговоры о послевоенных отношениях двух стран.

#Россия-Украина #перемирие
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
