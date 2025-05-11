Ринкевич оценил возможность перемирия между Россией и Украиной 3 1102

Дата публикации: 11.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич оценил возможность перемирия между Россией и Украиной
ФОТО: LETA

Президент Латвии оценил вчерашние заявления президентов Украины и России. Ринкевич полон скептицизма.

«Простая истина: Украина готова к миру, Россия — нет. Безусловное и немедленное прекращение огня на 30 дней — хорошее начало мирного процесса. Россия начала эту войну, и Россия не хочет ее заканчивать, поэтому она несет полную ответственность за продолжающееся кровопролитие», – написал президент ЛР Эдгар Ринкевич в социальной сети, принадлежащей Илону Маску.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о введении безусловного 30-дневного прекращения огня, начиная с 12 мая.

В свою очередь, президент России в ночь с субботы на воскресенье выступил с предложением провести 15 мая на территории Турции переговоры с украинской стороной.

#Россия-Украина #перемирие #Эдгар Ринкевич
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
