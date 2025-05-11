«Простая истина: Украина готова к миру, Россия — нет. Безусловное и немедленное прекращение огня на 30 дней — хорошее начало мирного процесса. Россия начала эту войну, и Россия не хочет ее заканчивать, поэтому она несет полную ответственность за продолжающееся кровопролитие», – написал президент ЛР Эдгар Ринкевич в социальной сети, принадлежащей Илону Маску.

Simple truth: Ukraine is ready for peace, Russia is not. Unconditional and immediate ceasefire for 30 days is a good start for peace process. Russia began this war and Russia does not want to end it, so it is solely responsible for continuous bloodshed. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 11, 2025

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением о введении безусловного 30-дневного прекращения огня, начиная с 12 мая.

В свою очередь, президент России в ночь с субботы на воскресенье выступил с предложением провести 15 мая на территории Турции переговоры с украинской стороной.