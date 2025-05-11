Вот кого нужно любить и баловать каждый день - Ринкевич 2 1805

Дата публикации: 11.05.2025
Изображение к статье: Вот кого нужно любить и баловать каждый день - Ринкевич
ФОТО: LETA

Мам нужно любить и баловать каждый день, написал в своем поздравлении с Днем матери президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент поздравляет с праздником всех мам, в том числе будущих, а также бабушек и тех самоотверженных людей, которые кому-то заменяют маму. Он отмечает и тех мам, которые на всякий случай проверяют, сыты ли и надели ли шапку их уже взрослые дети, когда на улице дует ветер.

"Нет такого языка, на котором можно было бы выразить всю благодарность, которой вы заслуживаете. За смелость, за силу, за то, что вы принимаете то, что ваши любимые люди иногда вас вообще не слушают. За то, что надеетесь, что потом станет легче. Иными словами, за любовь. Спасибо!" - заявил в своем поздравлении глава государства.

Ринкевич подчеркивает, что мам нужно любить и баловать каждый день, но в День матери президент призывает всех поздравить матерей, напомнив, насколько они важны, и подарить им минуту радости и передышки, "потому что у них каждый момент проходит в заботе о нас".

День матери в Латвии отмечается во второе воскресенье мая, и в этом году праздник приходится на 11 мая. В честь праздника во многих местах проходят тематические мероприятия и концерты.

