Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Браже вылетает в Турцию, куда обещали прибыть Зеленский и представители Путина 3 1684

Политика
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV
Браже вылетает в Турцию, куда обещали прибыть Зеленский и представители Путина

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже 14 и 15 мая примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В эти же дни там там планируется встреча представителей России и Украины, на которой предполагается обсудить мирное соглашения между двумя странами. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. От России обещал быть помощник Путина Юрий Ушаков.

Впрочем, вряд ли латвийский министр Браже их увидит. Украинцы и россияне планируют встретится в Стамбуле, а Браже пообщается с министрами НАТО в курортной Анталье.

Ожидается, что основное внимание Браже и ее коллег по НАТО будет уделено увеличению расходов альянса на оборону, дальнейшей поддержке Украины и подготовке к саммиту НАТО, который состоится 24 и 25 июня в Гааге, Нидерланды.

Как указано на сайте Государственного департамента США, в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО также примет участие государственный секретарь США Марко Рубио.

США надеются, что в ходе встречи будут обсуждены приоритеты безопасности альянса, в том числе увеличение оборонных расходов союзников и прекращение военных действий между Россией и Украиной.

Читайте нас также:
#нато #байба браже
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
65
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • OT
    Ol Ti
    13-го мая

    старушка хочет издали посмотреть на посланников Путина? все равно до встречи никто не допустит.

    35
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го мая

    А довольная то какая, на народные деньги - не хуже Кариньша "зажигает"!

    53
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    12-го мая

    А кто её туда звал?! Турки свинину не едят, им специалист по свиноводству не нужен.

    141
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его?
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его? Эксклюзив!
Сейчас сложное время как в мире, так и в Латвии - премьер
x.com/EvikaSilina
Вызов министра на ковер, дисциплина и коалиция. Будет продолжение скандала?
Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
x.com/edgarsrinkevics
Агрессия России выходит за пределы Украины и угрожает Европе - Пуданc 4 378
x.com/edgarsrinkevics
Президент Латвии рассказал о новых оборонных планах НАТО 1 334
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека 1 318
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр 12 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 170
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле
Lifenews
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле 165
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Политика
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими 1498
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
ЧП и криминал
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 234
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 170
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео