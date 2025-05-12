Браже вылетает в Турцию, куда обещали прибыть Зеленский и представители Путина

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже 14 и 15 мая примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО в Турции, сообщили в Министерстве иностранных дел.

В эти же дни там там планируется встреча представителей России и Украины, на которой предполагается обсудить мирное соглашения между двумя странами. Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. От России обещал быть помощник Путина Юрий Ушаков.

Впрочем, вряд ли латвийский министр Браже их увидит. Украинцы и россияне планируют встретится в Стамбуле, а Браже пообщается с министрами НАТО в курортной Анталье.

Ожидается, что основное внимание Браже и ее коллег по НАТО будет уделено увеличению расходов альянса на оборону, дальнейшей поддержке Украины и подготовке к саммиту НАТО, который состоится 24 и 25 июня в Гааге, Нидерланды.

Как указано на сайте Государственного департамента США, в неформальной встрече министров иностранных дел НАТО также примет участие государственный секретарь США Марко Рубио.

США надеются, что в ходе встречи будут обсуждены приоритеты безопасности альянса, в том числе увеличение оборонных расходов союзников и прекращение военных действий между Россией и Украиной.