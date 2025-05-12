В течение трёх лет государственному управлению необходимо пересмотреть свои расходы как минимум на 450 миллионов евро, заявил на состоявшихся на этой неделе экономических дебатах в Сейме министр финансов Арвил Ашераденс. Он допустил возможность объединения министерств в целях экономии. Министерство климата и энергетики — самое молодое из всех, оно было создано два года назад, однако в недавно опубликованной ревизии Государственный контроль обнаружил и там неэффективное управление средствами. Министерство получает из бюджета больше денег на исследования, чем способно использовать, сообщает передача Nekā personīga (Ничего личного) на телеканале ТВ3 .

Министерство климата и энергетики начало работу в январе 2023 года. О необходимости нового министерства ещё до выборов в 14-й Сейм говорил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Он тогда настаивал, что у страны нет плана достижения энергетической независимости, поскольку Министерство охраны среды и регионального развития и Министерство экономики с этим не справляются. Премьер также утверждал, что новое министерство не создаст дополнительной нагрузки на бюджет, так как будет сформировано из уже существующих структур.

Правительство выделило новому министерству 11 миллионов евро на три года для приоритетного мероприятия — государственных исследований в области климата и энергетики. Один миллион — в 2023 году и по пять миллионов — в 2024 и 2025 годах. На тот момент министерство возглавлял однопартиец премьера Раймонд Чударс ("Новое Единство").

РЧ: Я не смогу точно ответить по тем проектам, на которые были выделены эти средства, и насколько они были масштабны. Но цель выделения этих средств была связана с вовлечением латвийской науки.

NP: Но как вышло на 11 миллионов, вы не помните?

РЧ: Сейчас не смогу это прокомментировать, нет.

Министерство планировало за три года завершить 24 исследования. Больше всего — 4,1 миллиона евро — было заложено на изучение того, как лучше всего адаптировать в нашем законодательстве регулирование ЕС и найти наиболее подходящие решения для развития энергетических сообществ. 3,2 миллиона должны были пойти на создание системы поддержки для установления, внедрения и мониторинга целей политики в области климата и энергетики. 2,7 миллиона — на оценку развития инфраструктуры энергообеспечения, а один миллион — на создание механизма реагирования на энергетический кризис.

Лига Куревска, государственный секретарь Министерства климата и энергетики, пообщалась с журналистами:

NP: Подсчитано ли, сколько исследований уже проведено и сколько планируется в этом году?

ЛК: Большая часть исследований у нас сейчас в процессе, так как это довольно крупные проекты. Часть исследований, запланированных изначально, мы провели своими силами или перенесли на следующие периоды. Почему? Именно по той же причине — мы смотрим на ситуацию в стране в целом. Проводить исследования ради исследований — возможно, для какого-то министерства и приемлемо...

Согласно обобщённой информации министерства, за два года фактически реализовано четыре исследования, ещё шесть продолжаются.

В прошлом году Государственный контроль также обратил внимание на исследования министерства. В отчёте о регулировании энергетической политики в Латвии ревизоры пришли к выводу, что министерство реализует исследования несистемно. Из четырёх исследований, запланированных на 2023 год, не было реализовано ни одно. В министерстве утверждают, что одно исследование всё же было проведено, но за него заплатили из бюджета 2024 года, так как выделенные средства были перераспределены Министерству здравоохранения.

В этом году при ревизии годовых отчётов госучреждений контролёры проверяли соответствие расходования средств в двух министерствах — экономики и климата и энергетики. Министерство экономики получило заключение с замечаниями из-за недостатков системы внутреннего контроля, а Министерство климата и энергетики — отрицательное заключение.

В прошлом году министерство получило из бюджета 5 миллионов евро на исследования, но реально потратило лишь 154 тысячи. Государственный контроль указывает на неэффективное финансовое планирование — министерство с момента своего создания ежегодно получает больше средств, чем способно потратить.

Проверяя соответствие расходования средств, ревизоры подсчитали, что в прошлом году министерству было выделено почти 9 миллионов евро по трём бюджетным программам. Эти средства планировалось потратить на 20 исследований, оплату переводческих и юридических услуг, проведение аудитов. План закупок показывает, что министерство планировало потратить значительно меньше.

Из выделенных средств Министерство климата и энергетики использовало лишь небольшую часть — 3,5%. Основную часть вернули в государственный бюджет, почти 3,5 миллиона перераспределили на другие цели, а 2,8 миллиона передали Министерству экономики.

Контролёры пришли к выводу, что аналогичная ситуация была и в 2023 году, когда министерство получило 4,5 миллиона евро на различные исследования и услуги, а израсходовало лишь 112 тысяч.

NP: Считаете ли вы это эффективным финансовым планированием?

ЛК: Это уже довольно наводящий вопрос. Если бы всё, что вы сказали, было абсолютно правдой, тогда ответ был бы: да, это было бы…

NP: Что из сказанного тогда неправда?

ЛК: Мы говорим здесь о трёх программах, и да, бюджет нашего министерства достаточно сложный, потому что мы склеены из разных частей и ещё не консолидированы. Там учтены как средства на исследования, так и на общие услуги и даже часть, связанная с оплатой труда.

"Мы не утверждаем, что те цели, на которые были перераспределены средства, абсолютно ненужны — мы так на это не смотрим. Но если подумать о бюджете в целом: если мы относимся к планированию легкомысленно, по принципу "нужно миллион, попросим в три раза больше, вдруг дадут половину", то мы и оказываемся в таком положении", - пояснила член совета Государственного контроля Илзе Бардере.

Каспар Мелнис, нынешний министр климата и энергетики (СЗК), дал свой ответ:

КМ: Мы исходим из того, что в тот момент, когда можно было получить деньги, мы могли их взять, но также смотрим, где можно было сэкономить. Вопрос — можно ли было всё сразу запланировать.

NP: Но вы с самого начала запрашиваете с расчётом, что всё не потратите?

КМ: Вовсе нет. Мы обозначаем объём, который нам был бы необходим. Если в этих рамках мы можем сэкономить, то мы и экономим и не тратим весь бюджет. То, о чём вы говорите — мы, конечно, могли бы потратить эти средства на разные исследования, но вопрос в том, насколько это было бы полезно.

Госсекретарь пояснила, что, например, переданные Министерству экономики средства были использованы по назначению — Бюро государственного контроля в строительстве создало информационную систему компенсации расходов на энергоресурсы, которая облегчает получение поддержки жителям. Хотя министерство не согласно с данными, собранными Государственным контролем, формальных возражений против отчёта ревизии, как это сделало, например, Министерство сообщения, оно не подало.

"Да, госучреждения могут между собой спорить, но кому от этого будет польза? Это лишь дополнительная работа для обеих сторон. Вместо этого мы сразу после прочтения отчёта встретились с руководителем Государственного контроля, обсудили, где возникли недоразумения, договорились в будущем действовать лучше. Это ведь не было заключением о растрате средств — там была рекомендация лучше планировать в будущем", - указала Лига Куревска.

"Предполагаю, что если бы мы уделили больше внимания вопросам соответствия и в других министерствах, то, скорее всего, пришли бы к аналогичным выводам. […] Это нивелирование бюджетного планирования. Мы не придаём планированию того значения, которого оно заслуживает. […] Надёжным прогнозам, на которых можно стоять обеими ногами и объяснить третьему лицу, например, ревизору из Государственного контроля, почему расчёты такие, какие есть […] очень часто у нас таких обоснованных расчётов просто нет" - указала Илзе Бардере.

В этом году сумма, выделенная на исследования, была сокращена на 1,2 миллиона евро, а разница направлена на нужды обороны. В марте ещё 500 тысяч перераспределили Министерству культуры для поддержки анимационных фильмов. Министерство климата и энергетики заявило передаче "Ничего личного", что в этом году планирует потратить все доступные средства на исследования. Возможно, даже не хватит около миллиона. Журналисты попросили ознакомиться с планом расходов, но министерство предоставило только список планируемых проектов без указания сумм.

"Процесс управления бюджетом по сути должен быть выстроен так, чтобы формировать ответственность. За результат, за достигнутое, за использование средств. Это не всегда должно выражаться в наказании или принудительных механизмах — скорее, надо стремиться к системе, которая способствует возникновению такой ответственности естественным путём. Если система устроена так, что мы можем попросить, нам дадут, мы не потратим и потом перераспределим туда-сюда, и за это ничего не будет — тогда всё и останется по-прежнему", - пояснила Илзе Бардере.

Государственный контроль соглашается, что подобное планирование бюджетов министерств, скорее всего, создаёт ситуацию, когда деньги формально есть, но они недоступны, поскольку зарезервированы под программы, которые не реализуются. Сколько именно средств государство могло бы сэкономить, если бы подобным образом пересмотрело расходы всех учреждений — контроль не оценивал. Формально пересмотр расходов ежегодно осуществляет Министерство финансов, но, по мнению Государственного контроля, этому процессу не хватает долгосрочного подхода и строгости.