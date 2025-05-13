Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие министерства в Латвии можно сократить или ликвидировать 3 1597

Политика
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
Какие министерства в Латвии можно сократить или ликвидировать
ФОТО: LETA

Наверное, каждый здравомыслящий человек, испытывая финансовые затруднения, в душе надеется на то, что вот–вот ситуация улучшится. Однако при этом исходит из реальности и готовится к худшему.

Также и на уровне государства: можно надеяться на оптимистичный сценарий, но действовать исходя из суровой реальности и допуская самый плохой сценарий.

Вместо двух министерств — одно?

Как известно, на минувшей неделе долгие дискуссии в Сейме вызвал доклад Минфина о сегодняшней финансовой ситуации и прогнозах на ближайшее будущее. И хотя в докладе превалировал "осторожный оптимизм", министр финансов Арвилс Ашераденс своими последующими заявлениями фактически дал понять, что скорее нужно готовиться к плохому развитию событий и предпринимать жесткие меры экономии.

Итак, глава Минфина озвучил инициативу, которую он будет настаивать в диалоге с партнерами по власти: Ашераденс считает, что в целях экономии средств "следует сузить госуправление, необходимо обдумать возможное объединение министерств"!

В том, что для Латвии с ее все уменьшающимся населением и вялым экономическим ростом столько министерств не нужно, уже давно никто из экспертов не сомневается. Радикальные эксперты и оппозиционные политики давно предлагают сократить число министерств минимум на половину.

Однако мы понимаем нынешнюю политическую ситуацию и считаем, что чудом уже было бы сокращение трети министерств. Какие же министерства было бы целесообразно объединить, сократив, соответственно, число чиновников и административные расходы?

Кого с кем объединить

Министерство экономики вполне можно было бы объединить с Министерством сообщения.

Прошли те времена, когда транспорт, логистика и транзит были одними из главных приоритетов в экономическом развитии Латвии. Сейчас транзит загибается на глазах и с его остатками справилось бы объединенное министерство.

К тому же есть шанс, что под руководством Минэкономики реализация проекта Rail Baltica будет более успешной, равно как и удастся быстрее вывести акции airBaltic на биржу, предотвратив финансовый коллапс авиакомпании.

Ведомство с заумным названием - Министерство умной администрации и регионального развития - было бы правильнее объединить с Минюстом — Минюст уж точно справится с кураторством чиновничьего аппарата и с юридическим контролем за деятельностью муниципалитетов.

Минкульт давно следовало бы присоединить к Министерству образования и науки. Музеи, библиотеки, театры, архивы — это тоже своего рода составная часть системы образования.

Напомним, что недавно сеймовская оппозиция в лице "Объединенного списка" призвала ликвидировать Министерство климата и энергетики. Понятно, что вообще создание этого министерства — с подачи "Нового Единства" — было, мягко говоря, ошибкой. Но ликвидировать его уже через два года работы, наверное, тоже было бы неправильно — логичнее было бы и его присоединить к Министерству экономики и сообщения. То есть на базе тех министерств создать одно.

Конечно, это только наш сценарий — есть ли свой сценарий у министра финансов или это была всего лишь "проверка реакции" — скоро узнаем. По слухам, данное предложение Ашераденса будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний коалиции.

Читайте нас также:
#чиновники #министерства
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
63
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • Ч
    Чангл
    13-го мая

    Все!!!!

    24
    2
  • lo gos
    lo gos
    13-го мая

    Да-да, Мы уже лет 10 слышим, как они сокращают. Но их становится всё больше и больше. Плодятся, как черви на больной свинье.

    79
    1
  • EB
    Emigrants Berzins
    13-го мая

    Разговоры-разговоры. Попляпают для народа, мол, сократим, де, урежем. Что-то даже сократят с помпой и пиаром в ручной прессе (а ныне она вся ручная). И без всякого пиара опять создадут множество комиссий, подкомиссий, комитетов и советов - количество чиновноты останется тем же и на тех же тепличных условиях. Много вы видели чиновников, изгнанных из профессии, а? А? Народная латышская поговорка "те же раки, только в другом мешке" сработает и на этот раз, как исправно работает уже с 1991 года.

    69
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его?
«Единство» избрало своим председателем Юревица. Но кто это, и почему именно его? Эксклюзив!
Сейчас сложное время как в мире, так и в Латвии - премьер
x.com/EvikaSilina
Вызов министра на ковер, дисциплина и коалиция. Будет продолжение скандала?
Фото - Valsts kanceleja Эксклюзив!
x.com/edgarsrinkevics
Агрессия России выходит за пределы Украины и угрожает Европе - Пуданc 4 378
x.com/edgarsrinkevics
Президент Латвии рассказал о новых оборонных планах НАТО 1 334
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека
Отказ от Стамбульской конвенции - шаг назад в области прав человека 1 318
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр
Не стоит переоценивать непобедимость России - латвийский министр 12 411

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 171
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле
Lifenews
Домашняя курица сбежала от хозяина за 40 километров на автомобиле 165
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими
Политика
Глава комитета возмущена: латвийским спортсменам придется соревноваться с российскими 1498
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
ЧП и криминал
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 234
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
ЧП и криминал
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 171
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров
В мире
1
Обсуждаются новые удары по Ирану - Лавров 1 219
Названа редкая причина необъяснимого набора веса
Lifenews
Названа редкая причина необъяснимого набора веса 212

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео