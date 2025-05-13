Какие министерства в Латвии можно сократить или ликвидировать

Наверное, каждый здравомыслящий человек, испытывая финансовые затруднения, в душе надеется на то, что вот–вот ситуация улучшится. Однако при этом исходит из реальности и готовится к худшему.

Также и на уровне государства: можно надеяться на оптимистичный сценарий, но действовать исходя из суровой реальности и допуская самый плохой сценарий.

Вместо двух министерств — одно?

Как известно, на минувшей неделе долгие дискуссии в Сейме вызвал доклад Минфина о сегодняшней финансовой ситуации и прогнозах на ближайшее будущее. И хотя в докладе превалировал "осторожный оптимизм", министр финансов Арвилс Ашераденс своими последующими заявлениями фактически дал понять, что скорее нужно готовиться к плохому развитию событий и предпринимать жесткие меры экономии.

Итак, глава Минфина озвучил инициативу, которую он будет настаивать в диалоге с партнерами по власти: Ашераденс считает, что в целях экономии средств "следует сузить госуправление, необходимо обдумать возможное объединение министерств"!

В том, что для Латвии с ее все уменьшающимся населением и вялым экономическим ростом столько министерств не нужно, уже давно никто из экспертов не сомневается. Радикальные эксперты и оппозиционные политики давно предлагают сократить число министерств минимум на половину.

Однако мы понимаем нынешнюю политическую ситуацию и считаем, что чудом уже было бы сокращение трети министерств. Какие же министерства было бы целесообразно объединить, сократив, соответственно, число чиновников и административные расходы?

Кого с кем объединить

Министерство экономики вполне можно было бы объединить с Министерством сообщения.

Прошли те времена, когда транспорт, логистика и транзит были одними из главных приоритетов в экономическом развитии Латвии. Сейчас транзит загибается на глазах и с его остатками справилось бы объединенное министерство.

К тому же есть шанс, что под руководством Минэкономики реализация проекта Rail Baltica будет более успешной, равно как и удастся быстрее вывести акции airBaltic на биржу, предотвратив финансовый коллапс авиакомпании.

Ведомство с заумным названием - Министерство умной администрации и регионального развития - было бы правильнее объединить с Минюстом — Минюст уж точно справится с кураторством чиновничьего аппарата и с юридическим контролем за деятельностью муниципалитетов.

Минкульт давно следовало бы присоединить к Министерству образования и науки. Музеи, библиотеки, театры, архивы — это тоже своего рода составная часть системы образования.

Напомним, что недавно сеймовская оппозиция в лице "Объединенного списка" призвала ликвидировать Министерство климата и энергетики. Понятно, что вообще создание этого министерства — с подачи "Нового Единства" — было, мягко говоря, ошибкой. Но ликвидировать его уже через два года работы, наверное, тоже было бы неправильно — логичнее было бы и его присоединить к Министерству экономики и сообщения. То есть на базе тех министерств создать одно.

Конечно, это только наш сценарий — есть ли свой сценарий у министра финансов или это была всего лишь "проверка реакции" — скоро узнаем. По слухам, данное предложение Ашераденса будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний коалиции.