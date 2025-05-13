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В чем причина резкого роста цен на продукты? В Банке Латвии жмут плечами 6 1256

Политика
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
В чем причина резкого роста цен на продукты? В Банке Латвии жмут плечами
ФОТО: LETA

Глава Банка Латвии считает, что "надо искать причины резкого роста цен на продукты". Выходит, сегодня в качестве ответа можно лишь пожать плечами.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Комментируя данные по инфляции за апрель, Казакс сказал, что рост потребительских цен на 3,9% в апреле этого года по сравнению с тем же месяцем прошлого года оказался быстрее, чем ожидалось, однако Латвия не уникальна, так как, например, в Эстонии инфляция достигла 5%, а в Литве превысила 4%.

Он также отметил, что хотя уровень инфляции вызывает опасения, Банк Латвии ожидает, что в следующие месяцы этого года инфляция снизится.

"Если говорить о продовольствии, то там надо искать, где образуется горлышко бутылки, что позволяет загнать цены наверх", - отметил Казакс, добавив, что Банк Латвии не может решить этот вопрос и им должны заняться лица, принимающие политические решения.

Как сообщалось, согласно данным Центрального статистического управления, в апреле этого года по сравнению с апрелем 2024 года потребительские цены в Латвии увеличились на 3,9%. В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 7,3%.

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#продукты #цены на продовольствие
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(6)
  • EB
    Emigrants Berzins
    14-го мая

    Раньше "Вести" тоже были не подарок, но, по крайней мере, были редакторы. Теперь же ошибки даже в заголовках. Позорище. Плечами не жмут, плечами пожимают.

    10
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го мая

    ....в Эстонии инфляция достигла 5%, а в Литве превысила 4%.....

    Если у меня нет ботинок, а у соседа вообще нет ног, стоит ли мне этому радоваться?

    11
    1
  • lg
    lo gos
    13-го мая

    И это только начало. Скоро не будет ни электричества, ни газа, ни света, ни бензина.

    19
    2
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    lo gos
    13-го мая

    Только язык и танцы ! До полного упаду !

    23
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    lo gos
    13-го мая

    Зато есть хорошо разработанная языковая дубинка, которая хорошо бьёт в зад по экономике.

    13
    0
  • Д
    Дед
    13-го мая

    Действия правительства спровоцировали рост цен, со своими ограничивающими правилами.

    20
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