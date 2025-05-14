Депутаты отклонили инициативу о выходных во время менструации

Члены комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям сегодня согласились с тем, что менструация, вызывающая сильный дискомфорт, может снизить трудоспособность женщин, однако инициатива о введении двух оплачиваемых выходных дней для женщин во время менструации не получила поддержки.

Члены комиссии проголосовали за то, чтобы поручить Кабинету министров предложить программу действий для решения конкретных проблем, описанных в инициативе. У правительства будет время до 1 декабря, чтобы ответить комиссии. После этого оно решит, как решать проблему дальше.

На заседание была приглашена автор инициативы Мария Ушканова, которая призналась, что она и ее подруги сталкивались с болезненными менструациями. По ее словам, почти 11 000 подписей, собранных за инициативу на сайте "manabalss.lv", свидетельствуют о том, что проблема актуальна для многих женщин в стране.

Она призвала депутатов комиссии взглянуть на проблему с точки зрения эмпатии. Даже если вопрос не будет поддержан для дальнейшего продвижения в парламенте, о нем наконец-то громко заговорили, и это первый шаг к более понимающему обществу, сказала Ушканова.

Парламентский секретарь Минздрава Даце Клявиня признала на заседании, что проблему нужно обсуждать в обществе, но ее не стоит решать предоставлением дополнительных выходных. В Минздраве считают, что необходимо повышать уровень знаний и осведомленности женщин о том, как улучшить свое здоровье. Даже тяжелые, проблемные менструации можно облегчить с помощью врачей, подчеркнула Клявиня.

Она также напомнила, что трудовое законодательство позволяет брать больничный в случае ухудшения здоровья. Кроме того, работодатель может предоставить сотрудникам гибкий график работы, в том числе возможность работать удаленно. Министерство готово работать над повышением медицинской грамотности населения, "но мы не можем законодательно установить выходные при каждом диагнозе", - подчеркнула Клявиня.