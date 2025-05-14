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Кто тут временные? - В Резекне возвращается советская власть 2 856

Политика
Дата публикации: 14.05.2025
LETA
Кто тут временные? - В Резекне возвращается советская власть

Учитывая результаты опроса жителей, в Резекне будут созданы советы жителей, сообщили в городском самоуправлении.

В опросе приняли участие 140 респондентов. 86,4%, или 121 респондент выразили мнение, что в Резекне необходимо создать советы жителей, а 13,6% или 19 респондентов высказали мнение, что они не нужны.

Оценив ответы жителей, временная администрация самоуправления поручила ответственным специалистам подготовить проект решения об уставе совета, привлекая к его подготовке и жителей. Проект решения планируется рассмотреть на заседании временной администрации 16 мая.

Разработку устава совета планируется завершить к концу августа, после консультаций с жителями. Ожидается, что нормативные акты будут утверждены на заседании думы в конце сентября. До вынесения на рассмотрение городской думы проект будет доступен для консультаций в течение как минимум одного месяца.

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(2)
  • Д
    Дед
    14-го мая

    Что в Резекне возвращается цивилизация и демократия?

    25
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го мая

    Вся власть Советам! Которые тут временные - слазь! Нахрен!

    28
    1

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