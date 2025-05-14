В Сейме также рассмотрят и предложение оппозиции о том, чтобы законодательно упорядочить и установить контроль за выполнением чиновником работы в удаленном режиме.

Завтра Сейм планирует в срочном и окончательном чтении принять поправки в Закон об образовании, которые позволяют и учащимся средней школы, а также техникумов и профтехучилищ уже со следующего учебного года отказаться от изучения русского языка, как второго иностранного. При этом учебные заведения будут обязаны обеспечить учащимся возможность изучать в качестве второго иностранного одного из европейских официальных языков.

В повестке дня Сейма и вопрос об избрании на второй срок председателем Верховного суда Айгара Струпиша. Как можно ожидать, он будет избран.

Парламентарии рассмотрят и наверняка отклонят предложение оппозиционной фракции "Стабильности!" о предоставлении права голосовать на выборах в самоуправления негражданам. Едва ли правящие поддержат и инициативу другой оппозиционной фракции - "Латвия на первом месте", - о том, чтобы законодательно определить понятие "удаленная работа" в госуправлении и затем при помощи правил Кабмина установить порядок удаленной работы и контроля за ее осуществлением. Тем самым, депутаты пытаются копировать действия американского президента Трампа, который пытается все-таки бОльшую часть госуправленцев вернуть с "удаленки" на свои рабочие места.