«Их нужно гнать из министерства обороны!» Депутат не скрывает возмущения

Янис Домбрава недоволен тем, как продвигаются важные для безопасности страны законопроекты.

Депутат Сейма из комиссии по обороне и внутренним делам, земессарг Янис Домбрава (Национальное объединение) в интервью ТВ-24 заявил, что нынешнее правительство очень слабое и это в сегодняшней геополитической ситуации создает "очень большие риски". Особе возмущение у депутата вызвала медлительность правящих с продвижением законопроекта о противомобильности - этот документ должен создать правовую базу для строительства различных защитных сооружений вблизи внешних границ Латвии.

"Прогрессивных" нужно вообще гнать из министерства обороны!" - убежден Я. Домбрава. Напомним, что именно представитель партии "Прогрессивные" Андрис Спрудс возглавляет минобороны.