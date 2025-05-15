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«Их нужно гнать из министерства обороны!» Депутат не скрывает возмущения 6 1588

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
«Их нужно гнать из министерства обороны!» Депутат не скрывает возмущения

Янис Домбрава недоволен тем, как продвигаются важные для безопасности страны законопроекты.

Депутат Сейма из комиссии по обороне и внутренним делам, земессарг Янис Домбрава (Национальное объединение) в интервью ТВ-24 заявил, что нынешнее правительство очень слабое и это в сегодняшней геополитической ситуации создает "очень большие риски". Особе возмущение у депутата вызвала медлительность правящих с продвижением законопроекта о противомобильности - этот документ должен создать правовую базу для строительства различных защитных сооружений вблизи внешних границ Латвии.

"Прогрессивных" нужно вообще гнать из министерства обороны!" - убежден Я. Домбрава. Напомним, что именно представитель партии "Прогрессивные" Андрис Спрудс возглавляет минобороны.

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Эдуард Эльдаров
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(6)
  • DI
    Diana I.
    16-го мая

    Это тот проект, где планируется (если вдруг что) затопить Латгалию? Чем латгальцы не угодили правящим? Если бы дело было только в географии, то и Видземе надо было затопить...

    59
    2
  • IP
    Ivans Pupkins
    15-го мая

    Какие замечательные лица у латышских депутатов. Прямо как со страниц учебника по клинической психиатрии...

    141
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Ivans Pupkins
    16-го мая

    Ну это же Домбрава! В условиях Латвии это сочетание звуков - сам по себе психиатрический диагноз.

    52
    0
  • З
    Злой
    Ivans Pupkins
    16-го мая

    Ему бы несколько другую форму.

    29
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Выгнать конечно можно, а где другого взять? Ведь другие ещё хуже и воровитее!

    32
    2
  • Д
    Дед
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Так для того и выгнать, чтобы самим сесть на кресло и воровать под грифом военная тайна.

    60
    0
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