Как выжить на 166 евро?!

Об улучшении условий жизни жителей в столице на этот раз В передаче TV24 «Рига готова?» обсуждали заместитель руководителя фракции Рижской думы «прогрессивные» Мартиньш Коссовичс, член правления партии «для развития Латвии» Вячеслав Домбровский, депутат Рижской думы Иева Холма (Нацобъединение) и член правления партии «Вместе для Латвии» Андрей Клементьев, который будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу от ⁠ «Латвия на первом месте».

Людей, у которых маленькие доходы, маленькие пенсии, короче говоря, таких, кому трудно «сводить концы с концами», называют малоимущими и бедными. «Группы, которым мы должны помочь, это пенсионеры, семьи, в которых много детей, люди с инвалидностью, безработные и другие», - пояснила Иева Холма. Вячеслав Домбровский полагает, что эти люди живут в основном в квартирах наследия советских времен в «спальных районах», так как новое жилье стоит не менее 2000 евро на квадратный метр. «Но все участники дискуссии сходятся во мнении, что этим людям в нашей стране нужно помогать и не зря им полагаются пособия, - пишет портал LA.LV, ссылаясь на запись теледискуссии.

Как пояснил Мартиньш Коссовичс, в Риге статус малоимущего присвоено 16 000 человек, 90% из них — пенсионеры и инвалиды. Депутат считает, что система, как происходит прием заявок и назначение пособий, это не только ответственность самоуправления, ее надо решать на государственном уровне, потому что только тогда будет уменьшена бюрократия и людям не придется доказывать, что они бедные, чтобы получить, например, жилищное пособие.

То, что с денежными делами в этой сфере ни в самоуправлении, ни в стране в целом не все в порядке, говорит и Андрей Клементьев, рассказывая, что если несколько лет назад гарантированный минимальный доход составлял 137 евро, то в этом году он увеличился всего до 166 евро. «Хотя Конституционный суд признал, что с такой маленькой суммой выжить нельзя. — Конституционный суд в своем решении также указал, что самая тяжелая позиция — это продовольствие, так как квартиру можно оплатить за пособие, одежду тоже можно достать, а денег на еду не хватает ", - цитирует портал LA.LV А. Клементьева.