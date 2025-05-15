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Кричал, оскорблял и унижал: после словесной перепалки с участием Абу Мери Кабинет министров введет этический кодекс 3 1206

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
kasjauns.lv
Кричал, оскорблял и унижал: после словесной перепалки с участием Абу Мери Кабинет министров введет этический кодекс

В настоящее время разрабатывается этический кодекс Кабинета министров, который будет передан премьер-министру для дальнейшего продвижения, говорится в ответном письме правительства Бюро омбудсмена.

Ответ был подготовлен на письмо омбудсмена от 25 ноября 2024 года, в котором содержалось заключение по делу о нарушении запрета на дискриминацию по признаку пола. Омбудсмен проинформировал правительство о жалобе женщины, заявившей, что во время собрания она столкнулась с эмоциональным насилием со стороны должностного лица, что затронуло ее честь и достоинство и было дискриминацией. Эмоциональное насилие выражалось во вспышке гнева, криках, размахивании руками и ударах по столу, многократном выкрикивании имени заявительницы, угрозах, оскорблениях и унижениях.

Ранее СМИ сообщали, что резкая словесная перепалка на собрании, организованном Министерством здравоохранения по вопросу реформы фармацевтического рынка, произошла между министром здравоохранения Хосамом Абу Мери и тогдашним исполнительным директором Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания (LFAA) Кристине Ючковичей.

После проверки по этому делу омбудсмен рекомендовал правительству разработать и утвердить этический кодекс Кабинета министров, в котором, среди прочего, должна быть регламентирована процедура оценки поведения должностных лиц и последствия в случае нарушения.

В ответном письме, утвержденном правительством во вторник, говорится, что Кабинет министров согласен с рекомендацией омбудсмена и примет этический кодекс, включающий правила оценки поведения министров и санкции за нарушения. Кодекс планируется разработать до середины года.

Ранее сообщалось, что Ючковича подала заявление как омбудсмену, так и этической комиссии партии "Новое Единство", среди прочего ссылаясь на Стамбульскую конвенцию. На том собрании присутствовали около 30 должностных лиц — государственные секретари министерств, представители НПО и профессиональных ассоциаций, чиновники Минздрава и сам министр здравоохранения. В ходе обсуждения способов удешевления лекарств возникли конфликты.

Хосам Абу Мери признал, что на собрании стал эмоциональным, однако сразу после этого извинился перед присутствующими, подчеркнув, что его эмоции были направлены на "стиль и методы отстаивания интересов коммерсантов, представляемых данной госпожой".

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(3)
  • З
    Злой
    16-го мая

    Даже и не скажешь он всегда мило прогуливается по велодорожке с женой, улыбается, спокойный

    0
    6
  • ЯО
    Яшка Одесский
    15-го мая

    По морде видно - коренной латыш. А ведь его место мог занимать настоящий латыш(ка)!

    46
    2
  • Д
    Дед
    15-го мая

    Да, вон этого Ебу! Он уже на куролесил. Какие .... за него голосовали?

    61
    2
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