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«На что потратили 17 миллиардов?!» 3 1767

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.

Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.

Вилис Криштопанс и «Патриоты Европы» требуют от Европарламента провести расследование обоснованности и законности средств, которые щедро выделялись различным неправительственным организациям.

«Кормушку для либералов и левых надо закрывать!» — говорит депутат Европарламента Вилис Криштопанс, избранный по списку «Латвия на первом месте» и работающий в политической группе «Патриоты Европы».

— Невероятно, но факт: за предыдущий созыв Европарламента — то есть в период с 2019 по 2023 год — Еврокомиссией на поддержку различных неправительственных организаций в странах ЕС было истрачено 17 миллиардов евро! Этот процесс финансирования был очень непрозрачный. Каковы были критерии предоставления финансов? Каков результат от этих грантов? Мы будем требовать проведения тщательного расследования!

«Патриоты Европы» обобщили всю информацию о выделении средств и все обнародуют на своей интернет-страничке — названия организаций, фамилии, суммы… Только в Бельгии было истрачено Еврокомиссией на неправительственные организации 1,2 миллиарда евро. Очевидно, что это все разного рода левацкие, либеральные структуры, которые устроили себе кормушку возле евросоюзовских структур. 30 миллионов получили и латвийские неправительственные организации.

Среди тех, кому выделялись эти деньги, вы не найдете сторонников правых, консерваторов. Нет среди обладателей грантов тех, кто выступает в поддержку традиционных семей, двух полов и против засилья мигрантов. Зато не жалели денег европейских налогоплательщиков на пропагандистов зеленого курса в экономике, на любителей прайдов, других левых мероприятий и акций.

Достаточно создать некую неправительственную организацию — к примеру, из двух человек — провозгласить «правильную» идею, и… можно получать европейские денежки и учить жить других, в том числе политиков, которые прошли через систему выборов. А этим умникам из неправительственных организаций никакие выборы не нужны — им достаточно провозгласить себя «независимыми экспертами»!

Очень надеюсь, что эти кормушки либералов и левых мы прикроем. Как это сделали Трамп и Маск в США. 

— В ключевой стране Евросоюза — Германии — со второй попытки удалось избрать нового канцлера. Что вы ждете от Мерца? 

— Я не прогнозирую успеха такой коалиции правых с левыми. Это очень нежизнеспособная конструкция, но главное — едва ли такое правительство сможет вывести экономику Германии из стагнации, а значит, буксовать будет весь Евросоюз, и это негативно отразится и на Латвии, которая очень зависит от больших экономик еврозоны.

— Несколько стран ЕС, включая Латвию, обратились в Еврокомиссию с просьбой разрешить им не соблюдать предельно допустимый дефицит бюджета, поскольку они намерены заимствовать средства на оборону. Вы поддерживаете такую политику?

— Разумеется нет! Прежде всего нужно вкладывать средства в экономику, в свое производство, и тогда у нас появятся собственные средства и на оборонные нужды. А так мы лишь плодим долги и, наоборот, перекрываем кислород своей экономике, поскольку тратим огромные средства на обслуживание долга, а могли бы их направить в том числе и на военную индустрию.

— Только что стало известно о возможности проведения прямых российско-украинских переговоров по достижению мира в Стамбуле. Ваш прогноз — чем могут эти переговоры закончиться?

— Я думаю, что любой здравомыслящий политик должен приветствовать всякую попытку прекратить войну, прекратить эту бойню. Очевидно, что готовность двух воюющих стран сесть за стол переговоров — это результат настойчивых усилий Дональда Трампа. Помните, сколько было критики в адрес президента США по поводу его попыток остановить войну? Что только мы не слышали от этих умников: и то, что Трамп ничего не понимает в геополитике и дипломатии, и то, что его миссия изначальна обречена на неудачу, и то, что он перегибает палку, оказывая давление на Украину… Но в итоге это дало первый результат: в четверг начнутся прямые переговоры двух делегаций, и европейские лидеры фактически были вынуждены признать правильность тактики Трампа.

Война продолжается уже более трех лет — пора остановить весь этот ужас, и мне непонятно желание некоторых в том числе и латвийских политиков любыми путями под любыми предлогами продолжать это смертоубийство, эту войну «до последнего украинца»!

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Публикацию финансирует политическая группа Европейского парламента Patriots for Europe.

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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Ну какие могут быть переговоры с нелигитимным кровавым карликом, который начал с прямых оскорблений в адрес российской делегации?

    29
    2
  • lg
    lo gos
    15-го мая

    Хуторская Мафия всё растащили

    27
    0
  • EB
    Emigrants Berzins
    15-го мая

    Хм, кто бы мог подумать...

    23
    1
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