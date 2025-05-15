Не думаю, что Россия сейчас способна завоевать страны Балтии - профессор Медведев

Необходимо пересмотреть союзные договорённости, политику безопасности, нужно вооружаться и укреплять границу с Россией. Следует проводить максимально жёсткую политику в отношении России, которая понимает только язык силы, но не воспринимает язык переговоров и перемирия, заявил политолог, профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев в интервью программе TV24 «Неделя. Post scriptum», отвечая на вопрос о том, что Латвии и Балтии следует предпринимать на фоне угрозы войны со стороны страны-агрессора России, пишет LA.LV .

«Это те вещи, которые мы уже проходили перед Второй мировой войной. Это уроки, которые тогда не были выучены и которые возвращаются к нам — уроки Второй мировой войны. Потому что агрессию можно остановить только силой, с агрессором не нужно договариваться — агрессора нужно уничтожать. Всё это мы усвоили 80 лет назад, и теперь нам приходится заново проходить эти уроки», — отметил Медведев, ссылаясь на исторический опыт.

В продолжение интервью ведущая TV24 спросила, возможна ли сделка — договор — между Трампом и Путиным о странах Балтии. «А с кем?» — переспросил политолог. «С Путиным», — пояснила ведущая, назвав президента России Владимира Путина. «Ну, нужно спросить у самих стран Балтии… Сделку, договор он может заключить о чём угодно с Путиным», — прокомментировал Медведев. «Но пока ещё существуют НАТО и Европейский союз, а также система двусторонних соглашений и коллективной обороны», — добавил он.

«Трамп может заключить сделку с Путиным по Украине — ну и что? Как говорится, “забыли договориться с Ротшильдом”, “остаётся договориться с Украиной”… Не знаю, если только Трамп со своей стороны начнёт бомбить Украину, начнёт бомбить страны Балтии — тогда да, это возможно. Но это уже совершенно другие сценарии! (…) Конечно, это безумный сценарий, но сегодня уже ничего нельзя исключать, но, думаю, он маловероятен», — сказал политолог в эфире TV24.

В то же время в интервью Медведев подчеркнул: «Откровенно говоря, я не думаю, что Россия сейчас в силах завоевать страны Балтии. Если ей дадут передышку на пять лет, если сейчас будет перемирие в Украине и её разделят по типу Кореи или (раньше) Германии, и если в России сохранится нынешний режим военной экономики — ну тогда лет через пять Россия будет готова к возможному нападению на страны Балтии, Польшу и так далее. Но задача Европы — этого не допустить: не давать России передышку, не давать ей мира и не давать расслабиться».