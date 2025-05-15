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Не думаю, что Россия сейчас способна завоевать страны Балтии - профессор Медведев 6 414

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Не думаю, что Россия сейчас способна завоевать страны Балтии - профессор Медведев
ФОТО: Youtube

Необходимо пересмотреть союзные договорённости, политику безопасности, нужно вооружаться и укреплять границу с Россией. Следует проводить максимально жёсткую политику в отношении России, которая понимает только язык силы, но не воспринимает язык переговоров и перемирия, заявил политолог, профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев в интервью программе TV24 «Неделя. Post scriptum», отвечая на вопрос о том, что Латвии и Балтии следует предпринимать на фоне угрозы войны со стороны страны-агрессора России, пишет LA.LV.

«Это те вещи, которые мы уже проходили перед Второй мировой войной. Это уроки, которые тогда не были выучены и которые возвращаются к нам — уроки Второй мировой войны. Потому что агрессию можно остановить только силой, с агрессором не нужно договариваться — агрессора нужно уничтожать. Всё это мы усвоили 80 лет назад, и теперь нам приходится заново проходить эти уроки», — отметил Медведев, ссылаясь на исторический опыт.

В продолжение интервью ведущая TV24 спросила, возможна ли сделка — договор — между Трампом и Путиным о странах Балтии. «А с кем?» — переспросил политолог. «С Путиным», — пояснила ведущая, назвав президента России Владимира Путина. «Ну, нужно спросить у самих стран Балтии… Сделку, договор он может заключить о чём угодно с Путиным», — прокомментировал Медведев. «Но пока ещё существуют НАТО и Европейский союз, а также система двусторонних соглашений и коллективной обороны», — добавил он.

«Трамп может заключить сделку с Путиным по Украине — ну и что? Как говорится, “забыли договориться с Ротшильдом”, “остаётся договориться с Украиной”… Не знаю, если только Трамп со своей стороны начнёт бомбить Украину, начнёт бомбить страны Балтии — тогда да, это возможно. Но это уже совершенно другие сценарии! (…) Конечно, это безумный сценарий, но сегодня уже ничего нельзя исключать, но, думаю, он маловероятен», — сказал политолог в эфире TV24.

В то же время в интервью Медведев подчеркнул: «Откровенно говоря, я не думаю, что Россия сейчас в силах завоевать страны Балтии. Если ей дадут передышку на пять лет, если сейчас будет перемирие в Украине и её разделят по типу Кореи или (раньше) Германии, и если в России сохранится нынешний режим военной экономики — ну тогда лет через пять Россия будет готова к возможному нападению на страны Балтии, Польшу и так далее. Но задача Европы — этого не допустить: не давать России передышку, не давать ей мира и не давать расслабиться».

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#война рф и украины #страны балтии
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(6)
  • A
    Anim
    15-го мая

    Продолжайте не думать, профессор. Вам вредно думать.

    4
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    15-го мая

    еще один Иксперд.

    Прибалтике срочно учить Гимн СССР (Сталинская версия), учить текст Конституции 1936 с дополнениями, срочно шейте Госфлаги СССР.

    3
    1
  • Д
    Дед
    15-го мая

    Завоюет за пару дней, но ей это зачем? Никто из стран НАТО не впишется, тем более, что они и декларируют, что придут на помощь через месяц. Если бы могли, они впряглись за Украину, но орешник не пускает. 5 пункт не обязует вступить в войну, а рассмотреть возможность. А какая возможность с орешником, правильно, грустная.

    23
    3
  • ФФ
    Федул Федулов
    15-го мая

    Странный профессор...

    25
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    У меня сложилось впечатление, что Серёжа слегка заговаривается! Сказывается оторванность от складывающейся реальности!

    18
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    Mr.FGJCNJK
    15-го мая

    Сказать, по нашему, мы выпили немного.

    Не вру ей Богу, скажи Серёга!

    (В. Высоцкий)

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