«Путин Трампу ближе, че Макрон и Зеленский» - латышский журналист

В его видении, «главные действующие лица — украинский президент Володимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и диктатор России Путин — есть политики с тенденцией к театральным эффектам».

Европа, со своей стороны, «стремится демонстрировать единство, солидарность и готовность выступить против желания Путина «опустить» Запад». Однако, все не так просто: «Это единство, солидарность и готовность выглядят убедительно до того мига, когда Трамп очередной раз выступит на стороне Путина. Европа по-прежнему надеется и ждет, что у Трампа в конце концов «откроются глаза», он отмежуется от «дружбы» с Путиным и выступит на стороне Запада.

Насколько эти надежды обоснованы? С одной стороны, относительно ясно, что Трамп никогда не будет восприниматься как один из своих в компании Путина, Си, Кима и африканских диктаторов. Это означает, что рано или поздно Трампу придется понять, что в национальных интересах США выстраивать более тесные отношения с другими западными лидерами, а не с различными автократами.

С другой стороны, визит на Ближний Восток, где Трамп должен встретиться с тамошними монархами и лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом, игнорируя при этом Израиль, показывает, что в мировоззрении Трампа тот, у кого больше финансовых ресурсов, тот и лучший друг. Вся трансатлантическая солидарность, общая история, культурные коды, демократические ценности — все это для Трампа пустая риторика. Он не только не мыслит такими категориями, но даже не понимает смысла этих категорий.