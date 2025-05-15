Ринкевичу в Латвии дорого: цены достали даже президента

Не в коня корм: даже снижение процентных ставок Европейским центробанком не помогло Латвии укротить инфляцию! Точнее — сперва инфляция действительно снизилась, но вот уже второй месяц она уверенно стремится вверх.

Что вы знаете о реальной инфляции?

Если месяц назад годовая инфляция составила 3,3%, то сейчас уже выросла до 3,9%.

При этом речь идет о средней инфляции — так на продукты питания рост цен составил уже 7,3%! Чем меньше доход у человека, тем больше в процентном отношении он тратит именно на основные продукты питания.

Вчера свое неудовольствие ростом цен на продукты выразил и президент, который, судя по всему, эту тему обсуждал на своей еженедельной встрече с премьером.

«Ответственные структуры, в том числе Банк Латвии и Совет по конкуренции, должны проанализировать причины роста цен на продукты питания и выступить со своими предложениями, а не "отфутболивать" от себя эту тему», - заявил Эдгар Ринкевич.

«Тормоза» не сработали

На это премьер Эвика Силиня заметила, что инфляция в Латвии все-таки ниже, чем в Литве и Эстонии, и все благодаря тому, что правительство затормозило рост зарплат в госуправлении, активизировало экономику и привлечение инвестиций.

Это, конечно, интересное заявление главы правительства, только пока непонятно, о какой активизации, о каком развитии экономики идет речь, если вот уже второй год экономика стагнирует и в этом году прогнозируется минимальный экономический рост в 1,2-1,8%?! И по привлечению инвестиций мы уж точно не лидеры среди стран Балтии!

Да и полной остановки зарплат в госсекторе не произошло — в госуправлении разрешено повышать зарплаты в пределах до 2,6%, а в отношении военных и работников правоохранительных органов таких «потолков» нет. К тому же никто не отменял премии и доплаты.

Поправки про прилавки

Еще премьер упоминала законопроект министерства экономики, призванный повлиять на рост цен: речь, напомним, идет о поправках в Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в торговле.

Поправки предусматривают, в частности, запрет делать более высокие наценки на отечественные продукты питания, если эти продукты идентичны импортным. Однако премьер сама признала, что данные поправки «застряли» в комиссии Сейма по народному хозяйству. Причина — противоречивость поправок, ведь таким образом государство вмешивается в договорные отношения между производителями (поставщиками) и торговцами.

Напомним, что министерство экономики подготовило и второй законопроект, где государство уже прямо вмешивается в ценообразование! Пока правительство даже не рискнуло его направить в Сейм…

Ну а в это время… цены продолжают стремительно расти и, как уверяют представители торговых сетей, на данный момент нет никаких предпосылок для их снижения. Впрочем, министр экономики Виктор Валайнис не теряет оптимизма и надеется «мирно» договориться с руководством торговых сетей о снижении цен — тогда и не нужно будет принимать жесткий закон на сей счет…

Посмотрим, конечно, что из этого выйдет. В любом случае, едва ли Сейм успеет принять какие-то законы на сей счет до летних каникул.