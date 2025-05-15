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Ринкевичу в Латвии дорого: цены достали даже президента 6 2083

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
BB.LV
Ринкевичу в Латвии дорого: цены достали даже президента
ФОТО: LETA

Не в коня корм: даже снижение процентных ставок Европейским центробанком не помогло Латвии укротить инфляцию! Точнее — сперва инфляция действительно снизилась, но вот уже второй месяц она уверенно стремится вверх.

Что вы знаете о реальной инфляции?

Если месяц назад годовая инфляция составила 3,3%, то сейчас уже выросла до 3,9%.

При этом речь идет о средней инфляции — так на продукты питания рост цен составил уже 7,3%! Чем меньше доход у человека, тем больше в процентном отношении он тратит именно на основные продукты питания.

Вчера свое неудовольствие ростом цен на продукты выразил и президент, который, судя по всему, эту тему обсуждал на своей еженедельной встрече с премьером.

«Ответственные структуры, в том числе Банк Латвии и Совет по конкуренции, должны проанализировать причины роста цен на продукты питания и выступить со своими предложениями, а не "отфутболивать" от себя эту тему», - заявил Эдгар Ринкевич.

«Тормоза» не сработали

На это премьер Эвика Силиня заметила, что инфляция в Латвии все-таки ниже, чем в Литве и Эстонии, и все благодаря тому, что правительство затормозило рост зарплат в госуправлении, активизировало экономику и привлечение инвестиций.

Это, конечно, интересное заявление главы правительства, только пока непонятно, о какой активизации, о каком развитии экономики идет речь, если вот уже второй год экономика стагнирует и в этом году прогнозируется минимальный экономический рост в 1,2-1,8%?! И по привлечению инвестиций мы уж точно не лидеры среди стран Балтии!

Да и полной остановки зарплат в госсекторе не произошло — в госуправлении разрешено повышать зарплаты в пределах до 2,6%, а в отношении военных и работников правоохранительных органов таких «потолков» нет. К тому же никто не отменял премии и доплаты.

Поправки про прилавки

Еще премьер упоминала законопроект министерства экономики, призванный повлиять на рост цен: речь, напомним, идет о поправках в Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции в торговле.

Поправки предусматривают, в частности, запрет делать более высокие наценки на отечественные продукты питания, если эти продукты идентичны импортным. Однако премьер сама признала, что данные поправки «застряли» в комиссии Сейма по народному хозяйству. Причина — противоречивость поправок, ведь таким образом государство вмешивается в договорные отношения между производителями (поставщиками) и торговцами.

Напомним, что министерство экономики подготовило и второй законопроект, где государство уже прямо вмешивается в ценообразование! Пока правительство даже не рискнуло его направить в Сейм…

Ну а в это время… цены продолжают стремительно расти и, как уверяют представители торговых сетей, на данный момент нет никаких предпосылок для их снижения. Впрочем, министр экономики Виктор Валайнис не теряет оптимизма и надеется «мирно» договориться с руководством торговых сетей о снижении цен — тогда и не нужно будет принимать жесткий закон на сей счет…

Посмотрим, конечно, что из этого выйдет. В любом случае, едва ли Сейм успеет принять какие-то законы на сей счет до летних каникул.

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#эдгар ринкевич #инфляция #цены на продовольствие
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Эдуард Эльдаров
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(6)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    15-го мая

    — Подскажите, а чем можно вывести пятна от осетрины и черной икры? — Я в Hennessy стираю.

    9
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    15-го мая

    эта борьба с ценами в продуктовых просто смешная. Из чего складывается цена? Ну закупка, а дальше? Транспорт, хранение и реализация: электричество, комуналка и рабочая сила+ попутные траты на налоги и проценты банкам. Наценка на закупаю практически на все товары до 5-10 евро в латвии от закупа 100-300%. Ну можно сколько угодно чесать голову и на парк процентов снизить цены на спички, но это всё равно что алкоголизм подорожником лечить. Государство диктует цены через свои компании энергетики, и там цены совсем отбитые по сравнению со всей европой. Но почему-то они докапываются до магазов, а до своих латвияс газе и латвенерго нет желания докапаться. Такая имитация бурной деятельности, трындец. Ну не настолько же они там все тупые не понимать эту базу, что траты на энергетику и труд это базовая база практически всего.

    50
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Marija Ivanova
    15-го мая

    Они не тупые, они достаточно хитрые для себя и для своих карманов. Для примера можно сравнить оклад президента и человека получившего инвалидность, во сколько раз будет разница и президенту ещё что то не нравится в его собственной стране при его собственном управлении? Это уже и не смешно и не противно!

    43
    0
  • Д
    Дед
    Marija Ivanova
    15-го мая

    Цена не складывается, а устанавливается рынком. Рынка в Латвии нет, есть олигополия супермаркетов, когда они по договоренности устанавливают цены. Посмотрите в Польше на каждом шагу магазинчик или склеп, и цены на все ниже в разы. В Латвии уничтожили маленькие магазинчики и теперь жрите полной ложкой.

    18
    1
  • Д
    Дед
    15-го мая

    3.9% обхохочешься! Интересно на что, может на черную икру? За год цены в магазинах на то, что покупают люди увеличились не меньше, чем на 50%

    51
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Не с инфляцией нужно бороться, а заниматься экономикой, тогда и инфляция исчезает сама собой.

    66
    2
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