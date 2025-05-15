Силиня: Германия - стратегический партнер Латвии в области безопасности, экономики и технологий будущего

Германия - стратегический партнер Латвии в сфере безопасности, экономики и технологий будущего, заявила сегодня премьер-министр Эвика Силиня после встречи с премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлем Швайцигом.

Как сообщила советник премьер-министра по коммуникации Анна Удре, Силиня и Швейциг встретились сегодня в Кабинете министров в Риге.

"У нас общие интересы в Балтийском море, и важно развивать это сотрудничество", - сказала Силиня.

Она также отметила, что инвестиционные потоки между Латвией и Германией уже растут. Латвия является страной-партнером бизнес-форума, который пройдет в сентябре в Ростоке, земля Мекленбург-Передняя Померания.

"Мы также договорились о более тесном сотрудничестве в поддержку Украины. Только вместе, объединившись в Европе, мы можем построить сильное и конкурентоспособное будущее", - сказала Силиня.

В программе визита премьер-министра федеральной земли - встречи с Силиней, с президентом Эдгаром Ринкевичем и депутатами Сейма Зандой Калниней-Лукашевицей и Антониной Ненашевой.

В повестке дня также встречи с министрами экономики, энергетики и обороны. В состав делегации входят компании из сферы возобновляемой энергетики, пищевой промышленности и технологий.