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Силиня: Германия - стратегический партнер Латвии в области безопасности, экономики и технологий будущего 3 371

Политика
Дата публикации: 15.05.2025
LETA
Силиня: Германия - стратегический партнер Латвии в области безопасности, экономики и технологий будущего
ФОТО: LETA

Германия - стратегический партнер Латвии в сфере безопасности, экономики и технологий будущего, заявила сегодня премьер-министр Эвика Силиня после встречи с премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлем Швайцигом.

Как сообщила советник премьер-министра по коммуникации Анна Удре, Силиня и Швейциг встретились сегодня в Кабинете министров в Риге.

"У нас общие интересы в Балтийском море, и важно развивать это сотрудничество", - сказала Силиня.

Она также отметила, что инвестиционные потоки между Латвией и Германией уже растут. Латвия является страной-партнером бизнес-форума, который пройдет в сентябре в Ростоке, земля Мекленбург-Передняя Померания.

"Мы также договорились о более тесном сотрудничестве в поддержку Украины. Только вместе, объединившись в Европе, мы можем построить сильное и конкурентоспособное будущее", - сказала Силиня.

В программе визита премьер-министра федеральной земли - встречи с Силиней, с президентом Эдгаром Ринкевичем и депутатами Сейма Зандой Калниней-Лукашевицей и Антониной Ненашевой.

В повестке дня также встречи с министрами экономики, энергетики и обороны. В состав делегации входят компании из сферы возобновляемой энергетики, пищевой промышленности и технологий.

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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Главное это, сильно и мощно, но это вряд ли немецким баронам понравится.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го мая

    Нет у Германии будущего. Утонуло оно.А Силиня -- тупая.

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    1
  • Д
    Дед
    15-го мая

    А Германия об этом знает?

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