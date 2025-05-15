Вся безумная больница: Минздрав ЛР начинает реформу ухода за душевнобольными

Один к шести

В настоящее время в отрасли действуют Правила Кабинета министров № 555, по которым посуточный тариф койко–места в стационаре психиатрического профиля оценен в 98,87 евро.

В то же время единый тариф для "эпизодов ухода" врачей — психиатров и наркологов — установлен в 32,53 евро. Размер пациентского платежа за визит — 4 евро, за лечение в стационаре — 7 евро в сутки. "Однако на практике пациенты, получающие психиатрическое лечение, от проведения софинансирования освобождены", — отмечается в документе ведомства Хосама Абу Мери.

А ведь домам скорби в Латвии надо поддерживать должный уровень персонала — чтобы сестер и помощников сестер было не менее 1:6 к клиентам.

Кто в действительности нуждается в госпитализации, а кто может и амбулаторно лечиться — показывает обсервация. Однако для ее проведения в психбольницах недостаточно коек, и в результате поступивших кладут в общие палаты, а потом выписывают меньше чем за сутки. "Такие случаи в соответствии с нормативным регулированием не оплачиваются как случаи стационирования", — признает Минздрав.

Зачем все это надо?

В общем, никак нельзя без реформы — и вот Национальный центр психического здоровья, крупнейшее профильное заведение в Латвии и старейшее в Балтии, намеревается нанять аналитика данных, экономиста, бухгалтера, медицинского статистика, специалиста по персоналу, специалиста по качеству систем управления, специалиста клинического управления.

"Необходимо дополнительно оплачивать качественных экспертов на время исполнения проекта, чтобы впервые в Латвии провести разработку на практике системы нового финансирования", — объясняются чиновники от здравоохранения.

На все про все — 188 528 евро. А ведь на эти же денежки, исходя из сметы Минздрава, можно было бы обеспечить около 190 койко–cуток для страждущих латвийских душ.