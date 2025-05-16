Эвика Силиня в столице Албании пригрозила России «значительно более жёсткими санкциями»

России должна немедленно и безусловно прекратить стрелять, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране, Албания.

«На саммите EPC вместе с европейскими лидерами мы координируем наши действия для достижения справедливого мира в Украине. Агрессия России остаётся наибольшей угрозой для безопасности Европы.

Мы требуем от России немедленного, всеобъемлющего и безусловного 30-дневного прекращения огня.

В противном случае будут введены значительно более жёсткие санкции, затрагивающие финансовый и энергетический сектора», — подчеркнула Силиня.

В рамках саммита в Албании у Силини запланированы двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Молдовы Майей Санду.

Зачем в Албанию приехали десятки руководителей государств

В Европейское политическое сообщество (ЕПС) входят 27 стран-членов Европейского Союза и 20 стран-партнеров, среди которых - Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

ЕПС было создано осенью 2022 года. Цель объединения - продемонстрировать России и ее союзнице Беларуси факт их изоляции в Европе.

С идеей учреждения ЕПС выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В отличие от Совета Европы с 46 постоянными членами, Европейское политическое сообщество позиционирует себя как неформальную платформу для обсуждения геостратегических вопросов, цифровизации, энергетики и климата.

Предыдущая встреча глав государств и правительств Европейского политического сообщества прошла в ноябре 2024 года в Будапеште. Сейчас саммит проходит в Тиране. На осень 2025 года запланирован очередной саммит ЕПС, который состоится в Дании.