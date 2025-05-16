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Эвика Силиня в столице Албании пригрозила России «значительно более жёсткими санкциями» 11 1567

Политика
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Эвика Силиня в столице Албании пригрозила России «значительно более жёсткими санкциями»

России должна немедленно и безусловно прекратить стрелять, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на саммите Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране, Албания.

«На саммите EPC вместе с европейскими лидерами мы координируем наши действия для достижения справедливого мира в Украине. Агрессия России остаётся наибольшей угрозой для безопасности Европы.

Мы требуем от России немедленного, всеобъемлющего и безусловного 30-дневного прекращения огня.

В противном случае будут введены значительно более жёсткие санкции, затрагивающие финансовый и энергетический сектора», — подчеркнула Силиня.

В рамках саммита в Албании у Силини запланированы двусторонние встречи, в том числе с премьер-министром Испании Педро Санчесом и президентом Молдовы Майей Санду.

Зачем в Албанию приехали десятки руководителей государств

В Европейское политическое сообщество (ЕПС) входят 27 стран-членов Европейского Союза и 20 стран-партнеров, среди которых - Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина. 

ЕПС было создано осенью 2022 года. Цель объединения - продемонстрировать России и ее союзнице Беларуси факт их изоляции в Европе.

С идеей учреждения ЕПС выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В отличие от Совета Европы с 46 постоянными членами,  Европейское политическое сообщество позиционирует себя как неформальную платформу для обсуждения геостратегических вопросов, цифровизации, энергетики и климата.

Предыдущая встреча глав государств и правительств Европейского политического сообщества прошла в ноябре 2024 года в Будапеште. Сейчас саммит проходит в Тиране. На осень 2025 года запланирован очередной саммит ЕПС, который состоится в Дании.

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#санкции #эвика силиня
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Оставить комментарий

(11)
  • Д
    Дед
    16-го мая

    Угрозы-удел слабых! Не позорься! НЕ СТАНОВИСЬ В ОДИН РЯД С ДУРОЙ- БРАЖКОЙ! Такая симпатичная женщина, очень не хочется осознать, что она дура.

    46
    1
  • Ч
    Чангл
    16-го мая

    Взяла миллиард и теперь глаголит. Железка в убытки, порты в жопе. Виселицу ведьме🤣

    48
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го мая

    новыми порнороликами?

    42
    1
  • З
    Злой
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го мая

    Новыми позами!

    13
    1
  • З
    Злой
    16-го мая

    Путин жутко испугался.

    36
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Сильно и мощно пригрозила?

    41
    1
  • VS
    Vad Sorry
    16-го мая

    Кто она такая? Шпроты запретят в Россию продавать:)) от газа нефти дешёвой откажутся:))) нет проблем Китайцы купят:))) Думала бы про деньги которые в долг берет и тоанжирит себе на зарплаты да поездки по миру ,про транзит хоть какой-то завод открыть,,, как собачка тяфкает по шпаргалки а смысла ноль, просто так глупо выглядит

    55
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го мая

    Хочется найти отказавшего ей порнорежиссера и набить морду - какая актриса для фильмов ХХХ пропала!

    65
    1
  • ТК
    Тото Кутунио
    Мимо проходил
    16-го мая

    Pierre Woodman не благодарите.

    20
    0
  • ТК
    Тото Кутунио
    Мимо проходил
    16-го мая

    Чем Латвия может России непакастить? Через границу лепёху коровью перекинуть? Лучше молчать, так можно за умного сойти.

    39
    0
  • lg
    lo gos
    16-го мая

    наверное организует наркотрафик

    46
    1
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