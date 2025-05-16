Интересная жизнь: на следующей неделе Ринкевич пообщается с императором и с королем

Что ищет он в краю далеком? Президент Латвии Эдгар Ринкевич завтра улетит в страну восходящего солнца.

Президент Латвии с рабочим визитом посетит японские города Токио и Осака с 17 по 21 мая, сообщили bb.lv в президентской канцелярии.

В рамках визита у Президента Латвии запланирована аудиенция у Его Величества Императора Японии Нарухито, встреча с премьер-министром Японии Сигэру Ишибой, а также с председателем Парламентской группы дружбы Японии и Латвии Хирофуми Накасонэ и депутатами группы.

Кроме того, Ринкевич планирует поучаствовать в открытии Латвийско-японского бизнес-форума в Токио, а также встретиться с представителями Японской ассоциации крупного бизнеса.

Президент Ринкевич также примет участие в международной выставке "Expo 2025", которая пройдёт в Осаке. В рамках посещения выставки у Э. Ринкевича запланировано участие в нескольких церемониях, в культурной программе Латвии, а также осмотр выставочных павильонов.

На этом встречи с замечательными людьми у президента Латвии не заканчиваются. В четверг Ринкевич вернется на родину, где его будет ждать Его Величество король Швеции Карл XVI Густав.

Интересно, что президент и король официально встретятся дважды. С утра на военной базе в Адажи, а затем на официальном приеме в Рижском замке.