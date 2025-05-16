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Интересная жизнь: на следующей неделе Ринкевич пообщается с императором и с королем 3 1305

Политика
Дата публикации: 16.05.2025
BB.LV
Интересная жизнь: на следующей неделе Ринкевич пообщается с императором и с королем
ФОТО: LETA

Что ищет он в краю далеком? Президент Латвии Эдгар Ринкевич завтра улетит в страну восходящего солнца.

Президент Латвии с рабочим визитом посетит японские города Токио и Осака с 17 по 21 мая, сообщили bb.lv в президентской канцелярии.

В рамках визита у Президента Латвии запланирована аудиенция у Его Величества Императора Японии Нарухито, встреча с премьер-министром Японии Сигэру Ишибой, а также с председателем Парламентской группы дружбы Японии и Латвии Хирофуми Накасонэ и депутатами группы.

Кроме того, Ринкевич планирует поучаствовать в открытии Латвийско-японского бизнес-форума в Токио, а также встретиться с представителями Японской ассоциации крупного бизнеса.

Президент Ринкевич также примет участие в международной выставке "Expo 2025", которая пройдёт в Осаке. В рамках посещения выставки у Э. Ринкевича запланировано участие в нескольких церемониях, в культурной программе Латвии, а также осмотр выставочных павильонов.

На этом встречи с замечательными людьми у президента Латвии не заканчиваются. В четверг Ринкевич вернется на родину, где его будет ждать Его Величество король Швеции Карл XVI Густав.

Интересно, что президент и король официально встретятся дважды. С утра на военной базе в Адажи, а затем на официальном приеме в Рижском замке.

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#эдгар ринкевич
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(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го мая

    Ну а почему бы и шлангой не прикинуться на народные деньги?

    6
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    16-го мая

    Пускай Бокшу с собой возьмёт, а то неудобно как-то президенту и без супруги, а так по дипломатичные будет. Тем более она косоглазия, где-то под самурайку и скосит, я это большое дело.

    17
    1
  • lg
    lo gos
    16-го мая

    Ура! Наш сладкий котик! Оставит в Европе свой коричневый След

    24
    2
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