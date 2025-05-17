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Историк: 35 лет назад мы не осознавали, в какой мы яме, но выплыли! — TV24 9 945

Политика
Дата публикации: 17.05.2025
BB.LV
Историк: 35 лет назад мы не осознавали, в какой мы яме, но выплыли! — TV24

"Я бы сказал, было вполне хорошо, учитывая, где мы были эти 35 лет назад. В тот момент мы по-настоящему не осознавали, в какой мы глубокой яме - на краю пропасти", - сказал в программе Kārtības rullis историк и ведущий исследователь Видземской высшей школы Гатис Круминьш в ходе дискуссии о латвийском государстве, обществе и вопросах нашей идентичности через 35 лет после восстановления независимости Латвии в 1990 году.

"Поэтому в тот момент, возможно, мы несколько вещей не сделали. Мы не пошли на какие-то реформы, когда нужно было совершенно определенно гораздо радикальнее менять всю систему образования и многие другие вещи - избавиться от тех пятидесяти лет при советской власти. Учитывая это, а также то, что мы не осознавали, я думаю, что было вполне хорошо. Я бы сказал, что мы - господа! Я всегда сравниваю с остальной территорией СССР, как у других? Да, литовцы и эстонцы - и мы там же. Да, нас в эту яму чуть больше затянуло", - считает Круминьш.

Историк напомнил в эфире, что уже с 1986 года ВВП Латвии снижался. "Так что и это совершенный миф, что началась независимость и все рухнуло... Думаю, что полностью соответственно - этот корабль мы повернули. Итак, великое решение - из пропасти, черт знает откуда, мы его повернули в западном направлении. И соответственно тому, какая мощность у нас осталась, мы его удержали! Это главное, что удержали. Сейчас, конечно, можно часами говорить о том, почему было сложно удержать, но удержали - мы в НАТО, мы в ЕС. Да, ситуация не идеальна, но могло быть намного хуже", - заявил он.

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(9)
  • EB
    Emigrants Berzins
    18-го мая

    Есть ощущение, что та яма, о которой глаголит "историк", была ямой, просто ямой в земле. А теперь яма превратилась в выгребную, if you know what I mean.

    5
    1
  • Ч
    Чангл
    18-го мая

    Были без долгов, но теперь нас даже Россия не купит. Убыточное государство

    3
    2
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    18-го мая

    Т.е убыль населения с 3-х миллионов до 1.5 миллионов, и самое главное тот факт что латышская молодёжь на 53% согласно исследованиям не связывает будущее с Латвией, и в массе своей между собой говорят на английском, т.е это всё и ест триумф? как же тогда выглядит провал по мнению этого образованного специалиста? Учитывая темпы убыли населения здесь уже через 50 лет будет другая страна.

    20
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    17-го мая

    Не выплыли, а заплыли в ту яму, откуда только вонь!

    29
    2
  • 17-го мая

    ну наконец-то мы вырвались в процветающие страны и экономика прёт вперёд, ни долгов ни страхов а рождаемость бьёт все рекорды. горжусь

    68
    2
  • lg
    lo gos
    17-го мая

    Когда на немцев батрачили и в Ригу латышеи не пускали, считали за второй сорт людей. Вот это было счастье! Советская власть сделала для вас больше чем все на свете

    72
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го мая

    ...но в мире все очень относительно и в скором будущем та "яма" нам может покажется Средиземноморской Ривьерой.

    48
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го мая

    ...всплыли из ямы... Молодец "историк". Никто ещё Латвию не сравнивал с выгребной ямой. Браво!

    54
    1
  • З
    Злой
    17-го мая

    Ушли не на ноль, а в глубокий минус.

    71
    5
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