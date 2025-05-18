Пока политики обещают укротить цены на продукты... инфляция продолжает расти, причем, по иронии судьбы, инфляцию гонят вверх именно цены на продукты. Сложившуюся ситуацию с ценами на продукты намерены обсудить на новой неделе депутаты комиссии Сейма по народному хозяйству. После чего парламентарии продолжат прерванное еще в начале весны рассмотрение в первом чтении поправок в Закон о запрете недобросовестной практике в торговле. Поправки, в частности, предусматривают запрет торговцам устанавливать более высокие наценки на отечетвенные продукты питания, нежели на аналогичные импортные продукты.

Юридическая комиссия Сейма завершит работу над многочисленными поправками в Регламент работы Сейма (Kārtības rullis). Одна из поправок предписывает депутатам в стенах Сейма общаться друг с другом и с представителями латвийской общественности только на госязыке.

В комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправлений рассмотрят предложения в закон, определяющий порядок информирования потенциальных покупателей жилья об имеющихся задолженностях собственника жилья за коммунальные услуги, за обслуживание дома и в накопительный фонд.

В свою очередь, подкомиссия Сейма по предотвращению теневой экономики обсудит успехи в деле борьбы с теневой экономикой в строительстве - то есть сокрытие реальных затрат при строительстве тех или иных объектов, на реконструкцию и ремонты.