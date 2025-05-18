Развалятся? В правительстве Силини нарастают разногласия

Разборки в лагере правящих становятся все громче, но правительственного кризиса не будет. По крайней мере, до осени.

Уже на следующем пленарном заседании Сейма депутаты наверняка дадут зеленый свет рассмотрению очередной реформы портов. Нюанс в том, что соответствующие изменения в Закон о портах правительство решило направить в парламент даже несмотря на острейшие разногласия по поправкам внутри правящей коалиции!

Это уже почти нарушение коалиционного договора — по существу «прогрессивные» и «Новое Единство» в Кабинете Министров, объединившись, «переголосовали» оставшихся в меньшинстве «зеленых крестьян».

Напомним, что министерство сообщений, находящееся в руках партии «Прогрессивные», все-таки решило исправить то, что натворило первое правительство Кариньша — еще в Сейме прошлого созыва.

Тогда, напомним, по инициативе новых консерваторов у самоуправлений просто нагло «отобрали» Рижский и Вентспилский порты, полностью передав их под контроль государства. Но и эту с позволения сказать реформу тогдашние правящие политики не довели до конца — сперва помешал ковид, а потом — война. Однако данная полуреформа дала свои плоды — горькие плоды. А именно: грузооборот в портах начал катастрофически снижаться.

Реформа все только ухудшила

Да, разумеется, на это повлияли и внешние факторы: геополитические изменения и война санкций, и все-таки хаос с управлением портами тоже способствовал оттоку грузов.

Заметим, что снижение грузооборота продолжается, причем настолько стремительно, что, как заметил недавно министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), так скоро порты уже сами себя не смогут содержать: «Снижение грузопотока уже составило 30%. И если грузооборот упадет еще на 10 миллионов тонн, то порты из двигателя нашей экономики превратятся в объекты, которые государство еще должно будет дотировать!" За первый квартал грузооборот снизился еще на 7,3%.

А решающий голос принадлежит… министерству

Что же в итоге предложение минсообщений? Вместо правления создать совет Рижского и совет Вентспилского портов. Совет будет состоять из двух представителей государства, которых будут выбирать на основе конкурса, и двух представителей самоуправлений. В случае же разногласий решающее слово будет за министерством сообщений.

Именно этот последний пункт — о решающем слове, - и вызвал самые категорические возражения «зеленых крестьян» Они считают, что это опять-таки ставит самоуправления в неравные условия. Получается, что государство вроде бы с одной стороны и возвращает местные власти в систему управлениями портами, а с другой стороны, делает это участие в управление формальным или полностью зависящим от минсообщений.

Кроме того, «зеленые крестьяне» хотели бы, чтобы к рижскому и вентспилскому портам применяли такой же переходный период, как к Лиепайскому порту, в отношении которого реформа отложена до 2029-го года, то есть до того момента, пока действует закон о Лиепайской свободной экономической зоне.

Однако министр сообщений и стоящая за ним партия «Прогрессивные» остались при своем мнении и теперь «зеленые крестьяне» будут пытаться исправить реформу уже в Сейме — видимо, при поддержке оппозиции. Кстати, если «зеленым крестьянам» удастся перетянуть на свою сторону всю оппозицию, то им вполне удастся… оставить партнеров по власти с носом.

Но очевидно, что до летних каникул или точнее — до муниципальных выборов 7-го июня, - противоречивые поправки Сейм принять не успеет. А после выборов… многое может измениться. Борьба за власть в новой Рижской думе может повлиять и на стабильность правительства и на принимаемые в Сейме решения. Впрочем, едва ли дело дойдет до правительственного кризиса. Во всяком случае, до обсуждения бюджета-2026 коалиция не распадется, а дальше посмотрим…

Споры о бирже и опасное объединение

Между тем, это не единственные разногласия, которые возникли в коалиции или, потенциально, могут возникнуть. Так из-за разногласий до сих пор нет никакой ясности, когда правительство может дать зеленый свет выводу акций крупных госпредприятий на биржу, хотя это, при благоприятном стечении обстоятельств, может позволить государству получить дополнительные средства.

Правда, скептически настроенные эксперты полагают, что сейчас, с учетом стагнации в экономике и сложной геополитической ситуации, выводить акции на биржу слишком рискованно. Может получиться полный провал.

По этой причине, судя по всему, минсообщений и временное руководство airBaltic медлят и с первичным предложением на биржу от национальной авиакомпании.

Наверняка очень большие разногласия возникнут по поводу возможного объединения министерств. Понятно, что каждая из трех правящих партий за объединение министерств, но… только если не трогают «их» министерские портфели.

Скорее всего, до объединения министерств дело не дойдет, но зато министры очень быстро попытаются сделать внутреннюю реорганизацию — то есть объединить те предприятия или ведомства, которые находятся в структуре (под надзором) каждого конкретного министерства. В конце концов, и это неплохо, если удастся в результате реорганизации сэкономить бюджетные деньги.

Доживем до осени

А что может произойти осенью в контексте обсуждения бюджета-2026? С одной стороны, правящие договорились о том, что «на оборону ничего не жалко» и нужно будет обеспечить финансирование военных нужда в размере 5% от ВВП.

С другой стороны, каждый из министров надеется, что в любом случае его сфера не пострадает и денег на основные приоритеты хватит. Однако реальность может оказаться иной… А ведь дополнительные средства нужны и на демографию, объявленную премьером приоритетом (наряду с обороной), и на здравоохранение, и на внутреннюю безопасность, и на дороги, и на Rail Baltic – этот проект вообще трещит по швам…

В общем, оснований для разногласий внутри коалиции будет предостаточно. Особенно, если после выборов в Рижскую думу власть в столице «поделят не так» и между партнерами по правительственной коалиции возникнут разногласия еще и на этой почве.