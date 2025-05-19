Не то сказала... Шлесерс хочет привлечь Силиню к уголовной ответственности

Одна необдуманно брошенная фраза и... вот уже гремит политический скандал. На минувшей неделе премьер-министр ЛР Эвика Силиня ("Новое Единство") дала большое интервью газете "Диена", в котором журналист задал ей и "опасные" вопросы по муниципальным выборам, которые пройдут уже 7-го июня. Ответы главы правительства и вызвали соответствующую реакцию политического оппонента.

Вопрос журналиста: И так, у Вас есть опасения, что если Шлесерс побеждает в Риге и создает коалицию...

Эвика Силиня: "Шлесерс не создаст коалицию. Мы работаем над тем, чтобы он коалицию не создал. Ведь это имеет большое значение".

Одно дело, когда подобные заявления про то, что "Шлесерс не создаст коалицию", делают участники предвыборной гонки - такие же кандидаты в депутаты, как Шлесерс. И совсем другое дело, когда подобные слова произносит глава правительства! Это можно воспринять и как грубое вмешательство в предвыборный процесс, и как недвусмысленную угрозу и в адрес Шлесерса, и в адрес избирателей. Что значит "мы работаем над этим"? Как именно премьер над этим работает? В интервью пояснений нет. Этим и воспользовался депутат Сейма и лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс. В распространенном сегодня пресс-релизе партии "Латвия на первом месте" говорится, что А. Шлесерс сегодня направил заявление по поводу высказываний премьера генпрокурору и руководителям службы госбезопасности, бюро защиты Конституции и антикоррупционного бюро. Политик просит начать уголовный процесс в отношении Эвики Силини за злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий. А. Шлесерс намерен и начать сбор подписей депутатов Сейма с требованием отставки премьера, что автоматически означает и выражение недоверия всему правительству.