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Необходимо расширить миссию НАТО в Балтийском море - глава МИД Литвы 4 666

Политика
Дата публикации: 19.05.2025
LETA
Необходимо расширить миссию НАТО в Балтийском море - глава МИД Литвы
ФОТО: LETA

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что после инцидента с российским теневым танкером у берегов Эстонии на прошлой неделе необходимо расширить миссию НАТО в Балтийском море.

"Мы должны не только продолжать миссию НАТО "Baltic Sentry" в Балтийском море, но и расширить ее. Растущая активность теневого флота означает также больший военный риск", - заявил Будрис на конференции Леннарта Мери в Таллинне.

По его словам, инцидент, когда российские истребители сопровождали танкер "Jaguar" и помешали эстонским властям провести досмотр, свидетельствует о том, что Россия готова применить военную силу для защиты гражданских судов.

Как отметил Будрис, большинство танкеров теневого флота не имеют надлежащей регистрации, страховки и квалифицированных экипажей, что представляет значительный риск как для окружающей среды, так и для морской инфраструктуры.

"Если международное право позволяет нам действовать, мы должны четко это определить и применять. Незнание лишь поощряет нарушителей действовать смелее", - сказал Будрис.

"Нам необходимо не только расширить список подсанкционных судов, но и гармонизировать применение санкций между Евросоюзом, США и Великобританией. В настоящее время менее половины подсанкционных судов подпадают под санкции всех трех юрисдикций - это слабое место, которым пользуется Россия", - добавил он.

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#нато
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(4)
  • 19-го мая

    Башка у него работает?

    12
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го мая

    Досмотр судна -- это когда капитан разрешает. А эстонцы, в не своих территориальных вод и без разрешения капитана данного судна, собрались проникнуть на его борт. В международном судоходстве это называется -- "попытка захвата". И не имеет значения кто его пытается произвести, пираты или государственные структуры. Т.е. глава МИД Литвы хочет колличество попыток захвата судов в Балтийском море увеличить. Т е. развязать военный конфликт с применением авиации и военных кораблей. И тут одно из двух либо он дурак, либо Литва хочет развязать военный конфликт в Балтийском регионе с участием ядерной державы. Интересно, сколько тогда минут просуществуют Таллинн, Рига, и Вильнюс?! Пшеки то уж точно в стороне останутся.

    32
    1
  • З
    Злой
    Алексей Зиновьев
    20-го мая

    Просто подстрекатели, причём сами быстро сбегут.

    3
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Алексей Зиновьев
    22-го мая

    Конечно пшеки намного умнее всех трёх балтийских сестёр взятых вместе. Тем более историческая память о том, кому принадлежали Свиноуйсьце и Колобжег, Кошалин и Слупск, Гдыня и Гданьск, тот же Эльблонг не вызывает у них желания даже рот открывать!

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    0
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