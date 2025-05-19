Необходимо расширить миссию НАТО в Балтийском море - глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что после инцидента с российским теневым танкером у берегов Эстонии на прошлой неделе необходимо расширить миссию НАТО в Балтийском море.

"Мы должны не только продолжать миссию НАТО "Baltic Sentry" в Балтийском море, но и расширить ее. Растущая активность теневого флота означает также больший военный риск", - заявил Будрис на конференции Леннарта Мери в Таллинне.

По его словам, инцидент, когда российские истребители сопровождали танкер "Jaguar" и помешали эстонским властям провести досмотр, свидетельствует о том, что Россия готова применить военную силу для защиты гражданских судов.

Как отметил Будрис, большинство танкеров теневого флота не имеют надлежащей регистрации, страховки и квалифицированных экипажей, что представляет значительный риск как для окружающей среды, так и для морской инфраструктуры.

"Если международное право позволяет нам действовать, мы должны четко это определить и применять. Незнание лишь поощряет нарушителей действовать смелее", - сказал Будрис.

"Нам необходимо не только расширить список подсанкционных судов, но и гармонизировать применение санкций между Евросоюзом, США и Великобританией. В настоящее время менее половины подсанкционных судов подпадают под санкции всех трех юрисдикций - это слабое место, которым пользуется Россия", - добавил он.