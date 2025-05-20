Нервы сдают: чем ближе выборы, тем больше скандалов в политике Латвии

Другие выходят из себя, будучи уверенными, что им срочно нужно совершить какой–то сногсшибательный поступок, сделать какое–то умопомрачительное заявление — и тогда они уж точно добьют политических конкурентов и вырвут победу.

Перевозбудились

Политикам в такой кульминационный момент действительно не позавидуешь — ведь они должны не только завоевать симпатии избирателей и сразить конкурентов из других партий, но еще и попытаться не проиграть в конкуренции со своими же товарищами по предвыборному списку.

До выборов в Рижскую думу остается менее трех недель. И мы как раз сейчас наблюдаем это, простите, перевозбуждение политиков. Ставки очень высоки — одни так за последние пять лет привыкли к власти в столице, что изо всех сил пытаются ее удержать, другие, чувствуя настроения избирателей, считают, что настал решающий момент для того, чтобы власть сменить.

Для многих политических сил выборы в самоуправления носят без всякого преувеличения судьбоносный характер: фиаско на этих выборах может или лишить политическую силу шансов преодолеть пятипроцентный барьер на грядущих выборах в Сейм, или даже вынудить фактически влиться в ряды другой партии. Это своего рода красивая самоликвидация.

Именно через эту призму и надо рассматривать те или иные действия политиков, которые и на 35–м году демократии в Латвии все еще забывают, что нужно уважать избирателей и хотя бы дождаться результатов выборов.

Меморандумы и красные линии

Итак, что же происходит в эти горячие дни? Одни политические силы выходят с меморандумами о том, против кого будем дружить после выборов, фактически еще до самих выборов обозначая, с кем они совместно в думе в интересах рижан работать не будут. Вот они, пресловутые красные линии.

Другие, напротив, хотят узнать, с кем точно будут или не будут создавать коалицию их политические оппоненты — таким образом надеясь, что это позволит или разоблачить оппонентов, или вынудит их дать еще до выборов какие–то обещания с кем–то дружить или не дружить.

Пять неизвестных

Понятно, что все эти политические игры до выборов выглядят не очень серьезно, ведь до этого момента неизвестны по меньшей мере пять ключевых моментов.

Момент первый — собственно сами результаты выборов: сколько партий проходят в новую думу, есть ли явный победитель, вокруг которого и будут пытаться сперва кучковаться другие партии. Чем больше партий, то есть чем состав думы более политически раздробленный, тем сложнее создать коалицию.

Второй момент: поименный состав избранных депутатов. Нельзя сбрасывать со счетов личностный аспект: чем больше будет избрано тех депутатов, которые успели еще до выборов вконец испортить отношения с конкурентами, тем сложнее будет договориться о совместной работе.

Третий момент: в самоуправлении, в отличие от Сейма, не запрещено после выборов депутатам покидать свои фракции и создавать новые — или переходить в другие фракции. В этой Рижской думе было все: и депутатов исключали из фракции, и отдельные партии выходили из состава объединений и создавали свои отдельные фракции, и появлялась фракция, которой вообще изначально не было, и депутаты переходили из одной фракции в другую… Какие гарантии, что в новой думе не начнется это хождение депутатов, или, если хотите, переманивание депутатов с тем, чтобы набрать необходимое для создании коалиции число голосов?

Четвертый момент: в отношении самоуправления нового созыва действуют новые требования закона о том, что мэр и вице–мэр должны получить допуск к гостайне. Из этого требования следует, что если мэру или вице–мэру будет отказано в допуске к гостайне, то ему придется эту должность покинуть. Или он будет снят с должности министром. Согласитесь, это обстоятельство может повлиять на политический расклад сил.

И, наконец, пятый момент: если в течение трех месяцев не удается избрать мэра, то есть фактически не удается создать правящую коалицию хотя бы из 31 депутата (в Рижской думе 60 депутатов), то это может стать основанием для роспуска думы и досрочных выборов.

Эти выборы про водопровод, а не про идеологию

Если вдруг сложится такая патовая ситуация, то политикам придется аннулировать свои красные линии и меморандумы.

Лучше бы об этом забыть уже сейчас, поскольку самоуправление в нормальной ситуации не решает вопросы идеологии или государственной политики. Местная власть — это про водопровод и канализацию, про дороги и дворы, про дома, социальную поддержку и общественный транспорт, про парковки и про развитие города.

Но, видимо, в предвыборной горячке политики об этом напрочь забыли.