Выборы все ближе: кто же победит в Риге? Еще один опрос жителей столицы

Сегодня портал LA.LV обнародовал результаты еще одного опроса общественного мнения рижан, проведенного агентством SolidData по заказу LA.LV и ТВ-24. Социологи опросили 1008 граждан Латвии, задекларированных в Риге.

Итак, если бы выборы в Рижскую думу прошли бы сегодня, то первым к финишу бы пришла партия Шлесерса "Латвия на первом месте" - за эту политическую силу готовы голосовать 12,49% рижан. Второе место за партией Росликова "Стабильности!" - 9,31% поддержки избирателей.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Национальное объединение Ратниекса, симпатии которой выразили 9,19% опрошенных. На четвертом месте пока партия "Прогрессивные" - 8,74% поддержки рижских избирателей. "Прогрессивным" в затылок дышит ныне правящая в стране и в Риге партия "Новое Единство" - за нее готовы голосовать 8,19% респондентов.

Согласно этому рейтингу пятипроцентный барьер могут преодолеть также партия "Suverēnā vara" (7,72%) и "Для развития Латвии" (6,02%).

Обращает на себя внимание слишком большой процент все еще неопределившихся - 26,22%! Но даже если пропорционально распределить всех неопределившихся, то все равно получается, что в новую Рижскую думу попадают все вышеупомянутые 7 политических сил.

Но опять-таки это всего лишь рейтинги - реальную картину мы узнаем в ночь с 7-го на 8-е июня, когда будут подсчитаны результаты голосования. Сами выборы пройдут 7-го июня.