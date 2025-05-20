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Выборы все ближе: кто же победит в Риге? Еще один опрос жителей столицы 1 1087

Политика
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Выборы все ближе: кто же победит в Риге? Еще один опрос жителей столицы

Шлесерс и Росликов возглавили майские рейтинги в столице.

Сегодня портал LA.LV обнародовал результаты еще одного опроса общественного мнения рижан, проведенного агентством SolidData по заказу LA.LV и ТВ-24. Социологи опросили 1008 граждан Латвии, задекларированных в Риге.

Итак, если бы выборы в Рижскую думу прошли бы сегодня, то первым к финишу бы пришла партия Шлесерса "Латвия на первом месте" - за эту политическую силу готовы голосовать 12,49% рижан. Второе место за партией Росликова "Стабильности!" - 9,31% поддержки избирателей.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Национальное объединение Ратниекса, симпатии которой выразили 9,19% опрошенных. На четвертом месте пока партия "Прогрессивные" - 8,74% поддержки рижских избирателей. "Прогрессивным" в затылок дышит ныне правящая в стране и в Риге партия "Новое Единство" - за нее готовы голосовать 8,19% респондентов.

Согласно этому рейтингу пятипроцентный барьер могут преодолеть также партия "Suverēnā vara" (7,72%) и "Для развития Латвии" (6,02%).

Обращает на себя внимание слишком большой процент все еще неопределившихся - 26,22%! Но даже если пропорционально распределить всех неопределившихся, то все равно получается, что в новую Рижскую думу попадают все вышеупомянутые 7 политических сил.

Но опять-таки это всего лишь рейтинги - реальную картину мы узнаем в ночь с 7-го на 8-е июня, когда будут подсчитаны результаты голосования. Сами выборы пройдут 7-го июня.

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(1)
  • A
    Aleks
    21-го мая

    За долгие годы сложилась ситуация,что при любой власти почему то личные интересы стоят впереди интересов общества,поэтому мало что поменяется при приходе что одних,что других,ведь работа РД напрямую связана и с правительством Латвии,и с Сеймом,да и с геополитикой,ведь РД не может существовать отдельно. Как сказала Силиня-мы сделаем так,чтобы пришли те,кто нас поддерживает и продолжит наше дело .А их дела видим воочию... Шлеесерс и Росликов в оппозиции при своих интересах),а рулить будут опять ,,великие хозяйственники,,которые главные,но теперь виноваты во всем русские .

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