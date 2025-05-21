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Деревья или деньги: Латвия может пойти на масштабную вырубку 5 1045

Политика
Дата публикации: 21.05.2025
LETA
Деревья или деньги: Латвия может пойти на масштабную вырубку
ФОТО: pixabay

По-прежнему рассматривается вопрос о целесообразности увеличения объемов вырубки лесов государством для увеличения доходов государственного бюджета, пишут общественные СМИ.

Намечены консультации с учеными и представителями индустрии. По предварительным расчетам, такое решение могло бы принести в государственный бюджет дополнительно 100 миллионов евро в год.

В настоящее время в государственных лесах около 120 миллионов кубометров древесины. Это полностью взрослые деревья, готовые к вырубке или даже переросшие. По словам министра земледелия Арманда Краузе, у государства есть потенциал для увеличения объемов лесозаготовок, если рассматривать это в долгосрочной перспективе или в контексте 10-20 лет.

"Мы поняли, что в государственных лесах есть огромное количество древесины, которая фактически не управляется экономически. Если мы скажем, что мы ее не вырубим, то эти деревья, выражаясь простым языком, сгниют", - сказал Краузе.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис добавил, что теоретически такая дополнительная вырубка будет разрешена европейской экологической политикой.

"Если мы сможем создавать добавленную стоимость и продукцию, то мы, безусловно, готовы рассмотреть увеличение [объемов вырубки деревьев]. Если часть сырья просто вывезут, то мы против. Но если мы сможем создавать добавленную стоимость - рабочие места, экономику - то, да, давайте двигаться вперед", - сказал Мелнис.

Краузе признал, что решение о том, как действовать дальше, может быть принято к середине лета. В настоящее время правительство оценивает несколько вариантов поиска средств для увеличения оборонного бюджета с учетом геополитической ситуации.

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#госбюджет #лес
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(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го мая

    Если всё пустить под топор, то где земессарги свои схроны устраивать будут, склады с оружием и провиантом на случай военных действий создавать?

    12
    2
  • A
    Aleks
    21-го мая

    ,,Порубили все дубы на гробы,,В.С.Высоцкий. Либералы везде одинаковые,что в Латвии,что в России,что на Украине. После нас хоть потоп,притом масть у них одна и та же и Родина где то в другом месте.

    21
    1
  • lg
    lo gos
    21-го мая

    Нужно вырубить все леса, продать весь чернозём. Когда останется одна большая яма для помойки, можно спокойно отсюда уезжать.

    25
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го мая

    Рубите конечно, только на гробы себе оставьте.

    33
    0
  • AE
    Al Ekses
    21-го мая

    Дарю идею. Вместо уничтожения леса собственной страны можно прекратить кидаться финансами в сторону 404-й.. Хотя… видя фразу о том, что «иначе деревья просто сгниют» понимаю, что решение уже принято. СУГС!

    28
    1
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