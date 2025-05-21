Деревья или деньги: Латвия может пойти на масштабную вырубку

Намечены консультации с учеными и представителями индустрии. По предварительным расчетам, такое решение могло бы принести в государственный бюджет дополнительно 100 миллионов евро в год.

В настоящее время в государственных лесах около 120 миллионов кубометров древесины. Это полностью взрослые деревья, готовые к вырубке или даже переросшие. По словам министра земледелия Арманда Краузе, у государства есть потенциал для увеличения объемов лесозаготовок, если рассматривать это в долгосрочной перспективе или в контексте 10-20 лет.

"Мы поняли, что в государственных лесах есть огромное количество древесины, которая фактически не управляется экономически. Если мы скажем, что мы ее не вырубим, то эти деревья, выражаясь простым языком, сгниют", - сказал Краузе.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис добавил, что теоретически такая дополнительная вырубка будет разрешена европейской экологической политикой.

"Если мы сможем создавать добавленную стоимость и продукцию, то мы, безусловно, готовы рассмотреть увеличение [объемов вырубки деревьев]. Если часть сырья просто вывезут, то мы против. Но если мы сможем создавать добавленную стоимость - рабочие места, экономику - то, да, давайте двигаться вперед", - сказал Мелнис.

Краузе признал, что решение о том, как действовать дальше, может быть принято к середине лета. В настоящее время правительство оценивает несколько вариантов поиска средств для увеличения оборонного бюджета с учетом геополитической ситуации.