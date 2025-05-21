KNAB должен извиниться? Борцы с коррупцией заинтересовались «неприкасаемыми» СМИ

Организация, которая называет себя Латвийской ассоциацией журналистов, вдруг обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), чтобы выяснить, чем вызван его повышенный интерес к двум СМИ.

Два средства массовой информации получили от бюро запрос объяснить редакционные решения. Ассоциация считает, что такое внимание со стороны правоохранительных органов создает риск для независимой журналистики, сообщает LSM+.

На портал realtica.lv с письмом обратилось Бюро по борьбе с коррупцией. Это произошло после того, как в серии статей журналисты рассказали, как обстоят дела перед выборами в нескольких крупных городах. Бюро просит пояснить, почему центр сосредоточился только на трех городах — Риге, Резекне и Даугавпилсе.

Также борцы с коррупцией хочет знать, кто за все это платит. Действительно, финансирование портала realtica.lv непрозрачно.

«Я не понимаю этого запроса, не понимаю его смысл», — заявила редактор realtica.lv Санита Емберга.

Похожее письмо от БПБК получило и новостное агентство LETA. Их тоже просят объяснить, по каким критериям отобраны интервьюируемые кандидаты в депутаты.

Отметим, что предпочтения агентство LETA порой непонятны - в новостной ленте вдруг появляется кандидат в депутаты, который, надув щеки, начинает рассуждать "как нам обустроить Латвию"

В Бюро отмечают, что запросы основаны на Законе об агитации и на полномочиях и функциях самого этого ведомства. Получены жалобы о возможных рисках скрытой агитации, и, соответственно, не реагировать на них было нельзя.

«Запрос информации связан с начатыми проверками, основанными на полученных жалобах, заявлениях. Они получены как от физических, так и от юридических лиц. Я хочу обратить внимание также на тот факт, что запрос информации никоим образом не связан с оценкой содержания или критикой», — прокомментировала Амилия Райтума, глава отдела расследования нарушений политических организаций БПБК.

После получения ответов будут решать о дальнейших действиях.