«Мы попали в капкан!» Депутат Европарламента о проекте Rail Baltica

Нынешний евродепутат Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте") в свое время был и премьером, и министром сообщений, поэтому он особо пристально анализировал проект Rail Baltica и пришел к неутешительному выводу: для Латвии этот проект совершенно невыгоден. Ни с какой точки зрения!

"Судите сами. Я представлю только факты, без эмоций. Железнодорожная линия Rail Baltica пойдет с Таллина (440 тысяч жителей), дальше через Пярну (40 тысяч жителей), потом через латвийские города Салацгрива (2500 жителей), Саукрасты (3000 жителей), Саласпилс (18 тысяч), Бауска (10 тысяч), и далее через литовские Паневежис (85 тысяч), Каунас (300 тысяч) и затем в Варшаву. При этом планируется еще подсоединить отдельной веткой Вильнюс (600 тысяч) и Клайпеду (52 тысячи). Легко подсчитать, что железная дорога, идя через Латвию, охватывает всего 30 тысяч жителей! Когда как Литва получает возможность использовать железную дорога для миллиона жителей! Как говорится, почувствуйте разницу! В Латвии поезд пойдет главным образом через леса и болота! Стоимость одного километра железной дороги оценивается в 20 миллионов, всего же протяженность колеи в нашей стране составит 192 километра. Таким образом, мы затратим на эту железную дорогу 4 миллиарда! Этих денег бы хватило на ремонты и строительства всех автомобильных дорог Латвии и еще бы осталось на другие нужды! Извините, но я не вижу смысла для Латвии участвовать в строительстве этой железной дороги! Латвия опять попала в капкан своих соседей. Самое время отказаться от этого проекта или предложить Литве и Эстонии оплатить вместо нас расходы на колею через Латвию, поскольку такая железная дорога нужна им, а не нам!" - заявил депутат Европарламента Вилис Криштопанс.