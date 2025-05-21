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Политики еще надеются договориться с торговцами о снижении цен на продукты 0 623

Политика
Дата публикации: 21.05.2025
LETA
Политики еще надеются договориться с торговцами о снижении цен на продукты

Народнохозяйственная комиссия Сейма договорилась на следующей неделе продолжить рассмотрение законопроекта о содействии равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания, если представители отрасли не будут готовы снизить цены, заключив соглашение и подписав соответствующий меморандум.

Министр экономики Виктор Валайнис призвал комиссию вернуться к этому вопросу на следующей неделе. "Либо будет достигнуто соглашение сторон и подписан меморандум, либо мы далее продвигаемся с законопроектом, потому что больше тянуть нельзя", - сказал министр.

Парламентский секретарь Минэкономики Юргис Миезайнис на заседании комиссии сообщил, что меморандум предусматривает три направления ограничения роста цен на продукты - корзину товаров по низким ценам, инструмент для сравнения цен и содействие торговле продукцией местного происхождения.

Если в рамках меморандума торговые предприятия сами обеспечат снижение цен, министерство обязуется не продвигать дальше изменения в законодательстве и регулирование цен.

В то же время, как отметил Валайнис, разработанный министерством законопроект дал возможность провести с отраслью переговоры об альтернативных решениях по снижению цен на продукты. На заседании 16 мая стороны достигли концептуального понимания, что соглашение по меморандуму возможно, и в ближайшее время необходимо договориться о его окончательных деталях.

Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш отметил, что предлагаемый Министерством экономики законопроект не решит проблему высоких цен на продукты, поэтому была выдвинута идея заменить его на добровольное соглашение. "В настоящее время мы близки к тому, чтобы все заинтересованные стороны были готовы подписать меморандум", - добавил он.

Госсекретарь Минэкономики Эдийс Шайцанс на заседании комиссии подчеркнул, что цены на продукты быстро реагируют на рост цен на сырье, но не так быстро возвращаются к прежнему уровню.

Он также отметил, что цены на продовольствие в Латвии превышают средний уровень по ЕС - на данный момент они выше на 6%, в то время как доходы латвийцев составляют 60% от среднего уровня по ЕС.

Руководитель управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте на заседании комиссии указал, что при нынешних ценах производителей прирост потребительских цен должен быть ниже, и в последние годы цены на полках магазинов росли быстрее, чем цены производителей.

"Продовольственная инфляция находится на некомфортно высоком уровне", - сказал Руткасте, добавив, что рост цен на продукты питания при этом лишь частично обоснован ростом цен на сырье и затрат на рабочую силу.

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#цены на продовольствие #правительство латвии
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