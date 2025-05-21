В помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом должны будут использовать только латышский язык

Юридическая комиссия Сейма в среду, 21 мая, в третьем чтении поддержала поправки к Регламенту Сейма. В числе прочего они предусматривают закрепление в законе нормы о том, что в помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом и в коммуникации с обществом Латвии используют государственный язык.

Одновременно с поправками в закон также планируется закрепить нормы, касающиеся участия членов комиссий в заседаниях в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи. Предусматривается, что член комиссии сможет участвовать в заседании удаленно, если не сможет прибыть на место проведения заседания по причине чрезвычайной ситуации или при наличии других особых обстоятельств, которые делают его очное участие невозможным. Участие в заседании в дистанционном формате будет возможно, если оно заранее согласовано с председателем заседания комиссии, при этом сам председатель сможет участвовать в заседании только очно.

Также в рамках поправок предлагается уточнить порядок начала уголовного преследования в отношении члена Сейма, в том числе закрепив в законе, что согласие Сейма необходимо и для продолжения уголовного процесса, в рамках которого уголовное преследование было начато до утверждения полномочий депутата Сейма.

С целью привлечения повышенного внимания к вопросам демографии планируется, что с началом работы 15-го созыва Сейма Комиссия по устойчивому развитию будет преобразована в Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии.

Регламент Сейма — это закон, в котором собраны все процедуры и правила работы латвийского парламента.

Для того чтобы поправки вступили в силу, они должны быть рассмотрены в окончательном чтении в Сейме.