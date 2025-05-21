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В помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом должны будут использовать только латышский язык 3 598

Политика
Дата публикации: 21.05.2025
kasjauns.lv
В помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом должны будут использовать только латышский язык

Юридическая комиссия Сейма в среду, 21 мая, в третьем чтении поддержала поправки к Регламенту Сейма. В числе прочего они предусматривают закрепление в законе нормы о том, что в помещениях Сейма депутаты при общении друг с другом и в коммуникации с обществом Латвии используют государственный язык.

Одновременно с поправками в закон также планируется закрепить нормы, касающиеся участия членов комиссий в заседаниях в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи. Предусматривается, что член комиссии сможет участвовать в заседании удаленно, если не сможет прибыть на место проведения заседания по причине чрезвычайной ситуации или при наличии других особых обстоятельств, которые делают его очное участие невозможным. Участие в заседании в дистанционном формате будет возможно, если оно заранее согласовано с председателем заседания комиссии, при этом сам председатель сможет участвовать в заседании только очно.

Также в рамках поправок предлагается уточнить порядок начала уголовного преследования в отношении члена Сейма, в том числе закрепив в законе, что согласие Сейма необходимо и для продолжения уголовного процесса, в рамках которого уголовное преследование было начато до утверждения полномочий депутата Сейма.

С целью привлечения повышенного внимания к вопросам демографии планируется, что с началом работы 15-го созыва Сейма Комиссия по устойчивому развитию будет преобразована в Комиссию по устойчивому развитию и вопросам демографии.

Регламент Сейма — это закон, в котором собраны все процедуры и правила работы латвийского парламента.

Для того чтобы поправки вступили в силу, они должны быть рассмотрены в окончательном чтении в Сейме.

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# сейм # язык общения
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(3)
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го мая

    А что, разве в Сейме, кроме интегрированных евреев, ещё и латыши есть?

    32
    2
  • A
    Aleks
    Бесс Толковый
    21-го мая

    ,,Лех тездаен,на иврите как то не звучит,а вот по русски,,иди на х .й,,очень даже ... Поэтому и запретили...

    5
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го мая

    Ну всё: завтра наступит всеобщее благоденствие, проблемы рассосутся сами собой, чиновники-воры посыплют головы куриным помётом и вернут всё украденное взад... Или в зад?

    40
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