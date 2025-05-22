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Языковой вопрос до Страсбурга довел 0 1950

Политика
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Языковой вопрос до Страсбурга довел

Сандрис Бергманис об иске партии «Согласие» в Европейским суд по правам человека

На днях социал-демократическая партия «Согласия» направила в Европейский суд по правам человека иск по поводу языковых положений латвийского закона о предвыборной агитации. О сути иска порталу bb.lv рассказал член правления партии «Согласие» и глава рижской организации данной партии, магистр права Сандрис Бергманис.

«Да, юристы нашей партии уверены, что нужно бороться до конца и мы в партии с этим согласны! Речь идет о принятых латвийским парламентом поправках, которые запрещают кандидатам в депутаты и самим партиям обращаться во время предвыборной кампании к своим избирателям на иных языках, кроме латышского. На практике это означает, что, к примеру, я или другой политик не может даже за свои деньги опубликовать в русской газете платное объявление на русском о встрече с избирателями или официально оплаченное интервью на русском языке, где я или любой другой политик мог бы рассказать избирателям о своей предвыборной программе. Мы считаем, что это грубейшее нарушение права на свободу слова, на обмен и получение информации.

Увы, Конституционный суд, куда мы тоже, как известно обращались, с этими аргументами не согласился. И теперь мы идем дальше — в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Суд должен будет решить, не нарушают ли эти нормы латвийского закона положения Европейской конвенции по правам человека, которую Латвия ратифицировала и стало быть соблюдение которой является для нашей страны обязательным.

Мы получаем много звонков и интернет-писем от наших избирателей и по поводу других нарушений прав человека в Латвии — они спрашивают, почему мы «жалуемся» в Страсбург только по вопросу использования языков в предвыборной агитации. Конечно, нужно бороться с нарушениями прав человека в разных сферах. Но в Европейский суд можно подавать иски только после того, как истцы прошли все судебные инстанции в своей стране. К тому же мы должны быть уверены, что есть основания для вмешательства страсбургского суда. Это весьма сложный юридический вопрос. Но мы готовы и дальше использовать все правовые механизмы для защиты жителей Латвии», - пояснил Сандрис Бергманис.

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