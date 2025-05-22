Ринкевич похвалил короля за участие Швеции в коллективной безопасности НАТО

Швеция с самого первого дня активно участвует в НАТО в обеспечении коллективной безопасности, в том числе в регионе Балтийского моря, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом в четверг в Риге, сообщил советник Президента Мартиньш Дрегерис.

В ходе рабочего визита король Швеции вместе с Ринкевичем посетил Адажскую военную базу, где заслушал доклад командира штаба многонациональной дивизии НАТО "Север", а также встретился с солдатами шведского батальона, которые впервые выполняют миссию за пределами своей страны по мандату НАТО.

В Рижском замке состоялась встреча Ринкевича с королем Карлом XVI Густавом, во время которой президент Латвии выразил благодарность за вклад короля и наследного принца Швеции в укрепление отношений между Латвией и Швецией, которые стали особенно тесными после восстановления независимости Латвии.

Ринкевич напомнил, что визит короля Карла XVI Густава в Латвию в 1992 году был одним из первых визитов главы государства после восстановления независимости Латвии.

Президент выразил благодарность Карлу XVI Густаву за шведское военное присутствие в Латвии и пригласил шведскую сторону продолжить сотрудничество в области оборонной промышленности.

Во время беседы Ринкевич также подчеркнул роль Швеции в экономике Латвии, отметив, что Швеция является крупнейшим иностранным инвестором в Латвии.