Выборы — состязания горилл в джунглях: социолог

Отмечается в этой связи и знаменитый лидер «Нового времени» Эйнарс Репше. «Сейчас он уже не тот, что был годами ранее. Созданная им партия основывалась на его лидерстве и на конкретно продвигавшемся популизме. Сильный лидер с фокусированным популизмом — это сочетается как джин с тоником».

В настоящее время Европа проходит период политической турбулентности. «Мы пока посредине событий, их молодые и среднего возраста люди еще переживут, как это все разовьется. Мы больше нет», - печально констатирует М.Бендикс.

Социолог Айгарс Фрейманис указывает, что выборы — «это истинный момент, когда требуется конкуренция и конфронтация на каком-то телевидении». «Нужна эмоциональная разрядка, а не какое-то статичное бормотание с ничего не значащими рекламами. Это примерно так: в джунглях встречаются два самца горилл и бьют каждый себя в грудь, показывая свою силу, но взаимно не дерутся. Это можно объяснить: начнут драться, один второго прикончит, и это будет угроза всему виду. В политике происходит сходно».

«В политический переходный период лидер был Анатолий Горбунов. Он однако переметнулся с одной стороны на другую, сумев сохранить холодное спокойствие к полярным мнениям, которые против него обращались. Мне нравится наблюдать эмоциональную интеллигентность, из которой исходит способность убеждать людей, что он есть человек — лидер, которому можно доверять».