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Латвия сделала шаг к освоению космоса 4 957

Политика
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Латвия сделала шаг к освоению космоса
ФОТО: Unsplash

В пятницу Латвия официально стала участницей договора о принципах деятельности государств в исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела — так называемого Космического договора, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Цель действия договора — поддержание мира, безопасности, снижение рисков конфликтов и содействие сотрудничеству в космосе.

В министерстве подчеркивают, что для Латвии и её союзников важно защищать международные нормы, способствующие мирному использованию космоса. Присоединяясь к этому договору, Латвия подтверждает свою твёрдую поддержку его принципов, включая равный доступ и ответственное поведение в космосе.

Как отмечают в министерстве, присоединение к договору демонстрирует стремление Латвии содействовать международному сотрудничеству, обеспечивать мирное использование космоса и вносить вклад в глобальное управление космической безопасностью.

С присоединением Латвии договор ратифицировали уже 116 государств.

В МИД также подчёркивают, что современные геополитические вызовы и стремления отдельных стран разместить в космосе вооружения и использовать его в военных целях лишь подтверждают важность договора. Он предусматривает свободное исследование и равный доступ к космосу для всех стран, запрещает размещение ядерного оружия в космосе, гонку вооружений и претензии на суверенитет над любыми небесными телами.

Заключённый в 1967 году Космический договор — первый из пяти договоров ООН, обеспечивающих базовое правовое регулирование деятельности в космосе, направленных на его мирное использование. Эти договоры имеют ключевое значение для работы Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, к которому Латвия присоединилась в декабре 2024 года.

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(4)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го мая

    Впоминается старый бородатый анекдот: Муж приходит домой и радостно орёт с порога -"Жена! Я в партию втупил!!!" . Та на кухне ворчит-"Вечно ты во что то всупаешь...". Да...кхм.. Мимо этой какашки латвия пройти не могла, чтоб не вступить. В любую глобалистскую хрень вступим и будем ещё туда платить за членство взносы.

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  • A
    Aleks
    24-го мая

    На словах Латвия делает очень много́ ещё с тех пор,когда Европу беконом завалила))) Сейчас ,видно,забыли про это или думают,что другие забыли и будут заваливать Европу сырками,,Карумс,,,которые ,вроде бы,и не латвийские уже)) Так и с космосом.В Эстонии есть Центр Космонавтики,в котором(не знаю как сейчас) работают выписанные из России спецы и поступают заказы из США и других стран . И Центр работает давно .Так кто тормоз ?!

    17
    1
  • IP
    Ivans Pupkins
    24-го мая

    Сравнили член с пальцем. Латвии до космоса как до Москвы раком. Всё просрали хуторские дегенераты.

    21
    1
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    Ivans Pupkins
    24-го мая

    Возможно намекают на то, что Латвия катится в "Чёрную дыру" ? Которую и будет потом долго "исследовать". ))

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