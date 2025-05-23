Латвия сделала шаг к освоению космоса

В пятницу Латвия официально стала участницей договора о принципах деятельности государств в исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела — так называемого Космического договора, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Цель действия договора — поддержание мира, безопасности, снижение рисков конфликтов и содействие сотрудничеству в космосе.

В министерстве подчеркивают, что для Латвии и её союзников важно защищать международные нормы, способствующие мирному использованию космоса. Присоединяясь к этому договору, Латвия подтверждает свою твёрдую поддержку его принципов, включая равный доступ и ответственное поведение в космосе.

Как отмечают в министерстве, присоединение к договору демонстрирует стремление Латвии содействовать международному сотрудничеству, обеспечивать мирное использование космоса и вносить вклад в глобальное управление космической безопасностью.

С присоединением Латвии договор ратифицировали уже 116 государств.

В МИД также подчёркивают, что современные геополитические вызовы и стремления отдельных стран разместить в космосе вооружения и использовать его в военных целях лишь подтверждают важность договора. Он предусматривает свободное исследование и равный доступ к космосу для всех стран, запрещает размещение ядерного оружия в космосе, гонку вооружений и претензии на суверенитет над любыми небесными телами.

Заключённый в 1967 году Космический договор — первый из пяти договоров ООН, обеспечивающих базовое правовое регулирование деятельности в космосе, направленных на его мирное использование. Эти договоры имеют ключевое значение для работы Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, к которому Латвия присоединилась в декабре 2024 года.