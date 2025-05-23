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Сейм ждет разъяснений о ситуации в бюро омбудсмена 1 501

Политика
Дата публикации: 23.05.2025
LETA
Сейм ждет разъяснений о ситуации в бюро омбудсмена

Сейм ждет объяснений по поводу ситуации в Бюро омбудсмена и регулярного отсутствия его руководителя Юриса Янсонса.

Как сообщила советник председателя Сейма по общественным отношениям Паула Салминя, председатель парламента Дайга Миериня и президиум Сейма сегодня встретятся с заместителем омбудсмена Инетой Пиляне, "чтобы обсудить сложившиуюся ситуацию в Бюро омбудсмена".

Вчера президиум направил официальное письмо в компетентные учреждения "с просьбой затребовать информацию, чтобы принять решение о дальнейших действиях". Такое решение было принято в связи с тем, что омбудсмен повторно не явился в Сейм в назначенный срок для доклада.

Миериня отмечает, что длительное отсутствие омбудсмена препятствует полноценному выполнению обязанностей бюро, так как только сам омбудсмен может выполнять определенные функции, возложенные на него, в том числе отчитываться перед Сеймом.

Слушание доклада омбудсмена Юриса Янсонса на заседании Сейма в четверг было отложено из-за болезни Янсонса.

Как сообщило Латвийское телевидение, отсутствие Янсонса на заседании Сейма вызвало разочарование у многих депутатов, так как это уже не первая его неявка. Некоторые фракции считают это неуважением, поскольку омбудсмен - ответственное должностное лицо, задача которого - информировать Сейм по вопросам прав человека и надлежащего управления.

Некоторые парламентарии отметили, что необходимо найти выход из сложившейся ситуации, возможно, даже уволить омбудсмена, хотя такая процедура довольно сложна. Трудовое законодательство не позволяет увольнять человека, находящегося на больничном.

В бюро омбудсмена сообщили, что Янсонс находится на больничном с прошлой недели, и в бюро нет информации о том, как долго это продлится.

Полномочия Янсонса на посту омбудсмена заканчиваются в марте следующего года.

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#омбудсмен #14-ый сейм
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го мая

    Лицо может быть и ответственное, но совершенно бесполезное для большинства жителей Латвии.

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