Правящая коалиция дала торговцам неделю для того, чтобы согласиться подписать меморандум о фактически добровольном снижении цен на базовые продукты питания. Если документ все-таки не будет подписан, то уже в ближайшую среду комиссия Сейма по народному хозяйству приступит к рассмотрению в первом чтении поправок в Закон о запрете недобросовестной практики торговли. Поправки предусматривают и запрет устанавливать на местные продукты более высокую наценку, нежели на аналогичные импортные. Кроме того, минэкономики может двинуть и второй пакет поправок, предусматривающий и регулирование цен. Но можно прогнозировать, что, скорее всего, в ближайшее время меморандум будет подписан. Также на будущей неделе эта же комиссия Сейма обсудит и результаты реформы портов, а также экономико-финансовую ситуацию в портах.

В повестке дня заседания комиссии по социальным делам и рассмотрение правительственного законопроекта о финансирвании и администрировании медицинских услуг. Одна из статей предусматривает, что правом получать медуслуги за госсчет будут только задекларированные в Латвии жители. Это значит, что наши соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, должны будут оплачивать лечение в Латвии из своего кармана - кроме, разумеется, неотложной медпомощи. А подкомиссия по здоровью обсудит доступность лекарств, список компенсируемых государством медикаментов, а также обсудят список новых диагнозов, при которых лечение и обследование оплачивается государством.

Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам проведут выездное заседание - в частности, они посетят гимназию и техникум, в которых уже проходят уроки по обороне государства.