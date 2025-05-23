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Уроки обороны, медицинские услуги и доступность лекарств. Что обсудят в Сейме? 0 411

Политика
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Парламентарии также решат, приступать ли к рассмотрению поправок, которые призваны заставить торговцев не завышать цены на отечественные продукты питания.

Правящая коалиция дала торговцам неделю для того, чтобы согласиться подписать меморандум о фактически добровольном снижении цен на базовые продукты питания. Если документ все-таки не будет подписан, то уже в ближайшую среду комиссия Сейма по народному хозяйству приступит к рассмотрению в первом чтении поправок в Закон о запрете недобросовестной практики торговли. Поправки предусматривают и запрет устанавливать на местные продукты более высокую наценку, нежели на аналогичные импортные. Кроме того, минэкономики может двинуть и второй пакет поправок, предусматривающий и регулирование цен. Но можно прогнозировать, что, скорее всего, в ближайшее время меморандум будет подписан. Также на будущей неделе эта же комиссия Сейма обсудит и результаты реформы портов, а также экономико-финансовую ситуацию в портах.

В повестке дня заседания комиссии по социальным делам и рассмотрение правительственного законопроекта о финансирвании и администрировании медицинских услуг. Одна из статей предусматривает, что правом получать медуслуги за госсчет будут только задекларированные в Латвии жители. Это значит, что наши соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, должны будут оплачивать лечение в Латвии из своего кармана - кроме, разумеется, неотложной медпомощи. А подкомиссия по здоровью обсудит доступность лекарств, список компенсируемых государством медикаментов, а также обсудят список новых диагнозов, при которых лечение и обследование оплачивается государством.

Депутаты комиссии по обороне и внутренним делам проведут выездное заседание - в частности, они посетят гимназию и техникум, в которых уже проходят уроки по обороне государства.

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Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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