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Допуск к тайне — не для всех: СГБ проверит новых мэров по новым правилам 1 668

Политика
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Допуск к тайне — не для всех: СГБ проверит новых мэров по новым правилам

После муниципальных выборов Служба государственной безопасности (СГБ) будет оценивать соответствие вновь избранных председателей самоуправлений и их заместителей требованиям для получения специального допуска к государственной тайне, сообщила агентству LETA СГБ.

Служба подчёркивает, что проверка любого кандидата на специальное разрешение проводится в установленные законом «О государственной тайне» сроки — срок проверки составляет три месяца. Однако, если по объективным причинам в этот срок невозможно завершить всестороннюю оценку, проверка может быть продлена ещё на три месяца, о чём лицо уведомляется.

«Во время проверки СГБ получает и анализирует обширный объём информации, чтобы всесторонне оценить надёжность кандидата и его готовность хранить государственную тайну, а также соответствие всем критериям, установленным законом», — пояснили в службе.

В рамках проверки углублённо оцениваются прежняя деятельность лица и его круг контактов.

Среди наиболее частых причин продления срока проверки называются: большой объём оцениваемой информации, затруднённость получения данных о некоторых этапах жизни человека (например, периодах пребывания за границей), а также выявленные факторы риска, для оценки которых требуется дополнительное время.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2024 года вступило в силу требование, согласно которому исполнительным директорам самоуправлений и их заместителям в течение одного месяца необходимо направить запрос в компетентную службу госбезопасности на получение допуска к государственной тайне. В случае отказа разрешение не предоставляется, и должностное лицо подлежит освобождению от должности.

Также Сейм принял поправки к Закону о самоуправлениях, которые после выборов в июне обяжут подавать заявку на допуск к гос. тайне также председателей самоуправлений и их заместителей.

При этом мэры автоматически не потеряют должность, если не получат допуск. Во время обсуждений поправок отмечалось, что в таких случаях оценку смогут проводить и при необходимости принимать решения как дума самоуправления, так и Министерство охраны среды и регионального развития вместе с министром.

Согласно принятым поправкам, не позднее чем через месяц после избрания председателя думы или его заместителя, самоуправление будет обязано направить запрос на получение специального разрешения в компетентный орган государственной безопасности в порядке, установленном нормативными актами.

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#сгб
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(1)
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Что ж это за гостайна такая существует,что ее можно доверить только людям с крепкими нервами,полным пофигизмом и таким же отношением к стране? По этим критериям и будут определять?!

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