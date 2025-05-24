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Народ пытается продвинуть через Сейм свои инициативы, но их бракуют 2 994

Политика
Дата публикации: 24.05.2025
BB.LV
Народ пытается продвинуть через Сейм свои инициативы, но их бракуют
ФОТО: dreamstime

Освободить от налога на недвижимость единственное жилье, отменить дополнительную плату за обслуживание аптеками рецептов, отправить прибыль "Латвэнерго" направить на лечение онкобольных… Что еще хотят жители Латвии?

Война с ветряными мельницам

В Сейме прошли горячие дебаты по народной инициативе о прекращении создания в Латвии парков ветряных генераторов.

Авторы инициативы убеждены, что ветрякам не место в нашей стране — они вредны для здоровья людей и наносят урон окружающей среде и животным.

И хотя комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям призвала эту инициативу от народа отклонить, то бишь вообще выбросить в мусорник, парламентская оппозиция вчера на пленарном заседании устроила по этому вопросу длительные дискуссии.

Перед этим депутаты обсудили другую инициативу от населения — о предоставлении женщинам в период менструации двух оплачиваемых выходных дней. Парламентарии не рискнули сразу же отклонить это предложение, а приняли компромиссное решение — передать инициативу в правительство для дальнейшего изучения.

Впрочем, всем очевидно, что никакого дальнейшего изучения не будет и никаких дополнительных выходных женщины во время критических дней не получат.

Неправильные инициативы

Напомним: чтобы Сейм вообще согласился рассмотреть предложения от народа, то или иное предложение должны поддержать, то есть подтвердить своими подписями, не менее 10 тысяч граждан ЛР, имеющих право голоса. Данные инициативы главным образом размещаются на портале manabalss.lv.

Реальность такова, что большинство народных законопроектов власть отклоняет — или совсем, то есть уже после первичного ознакомления, или позже — передав эти народные инициативы исполнительной власти (конкретным министерствам или правительству).

Например, инициатива об освобождении от налога на недвижимость единственного жилья — меняются парламентские созывы, а все равно Сейм категорически не поддерживает данное предложение. С завидной регулярностью выбрасываются в корзину и все идеи народа о снижении НДС на основные продукты питания, на услуги общепита и гостиничные услуги.

Нынешний Сейм отказался прислушаться к настойчивой просьбе граждан ЛР отменить введенную с января этого года дополнительную плату за обслуживание аптеками рецептов на медикаменты. А между тем на портале manabalss.lv под этой инициативой подписались уже почти 26 тысяч избирателей. И сбор подписей продолжается.

На рассмотрении комиссии Сейма находится и инициатива о сохранении права на удаленное обучение в школе. Как известно, Минобраз хочет такую возможность — учиться удаленно — сохранить только в особых случаях: например, когда учащиеся в силу тяжелого заболевания не могут учиться очно.

Можно прогнозировать, что совсем скоро в парламент поступит и еще одна народная инициатива — о запрете совмещения должностей в госуправлении. Эта инициатива уже собрала 9262 подписи.

Напомним, что парламент уже принял поправки, ограничивающие совмещение должностей — так, руководящие чиновники министерств теперь не могут подрабатывать в правлениях государственных обществ капитала, а в советах им разрешено работать не более года. Однако авторы народной инициативы хотят вообще исключить совмещение должностей в госуправлении — например, чтобы человек не мог одновременно трудиться в совете одного госпредприятия и в правлении другого или в советах государственного и муниципального предприятия одновременно…

Электричество победит рак

Более 8 тысяч подписей собрано и под предложение о том, чтобы прибыль "Латвэнерго" направить на лечение онкобольных.

Нельзя исключить, что к осени, то есть уже к осенней сессии Сейма, удастся собрать хотя бы 10 тысяч подписей и под справедливым предложением о том, чтобы повысить пенсии по инвалидности до прожиточного минимума. Правда, последние годы Минблаг не рассчитывает ни прожиточный минимум, ни минимальную потребительскую корзину. Впрочем, мы и так понимаем, что пенсии по инвалидности в три и более раз меньше прожиточного минимума.

Отметим, что в ситуации, когда запустить референдум в Латвии невозможно (слишком высоки требования), такие народные инициативы остаются единственной возможностью избирателей в период между выборами достучаться до власти.

Кстати, инициатива президента о смягчении требований к запуску референдума пока лежит в Сейме без движения. Возможно, парламентарии вернутся к ней осенью.

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#инициатива # сейм
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го мая

    Пока латыши в состоянии активизировать свою родню на голосование на Манабалс.лв - ничего в этом построенном для себя государстве изменить будет нельзя. Хотя коренные изменения могут наступить и вне желания самих латышей.

    15
    1
  • A
    Aleks
    24-го мая

    Когда власти надо продвинуть какие то идущие вразрез с народом инициативы,то их люди выдвигают на Манабалс.лв предложения и они быстро принимаются .Это называется народная инициатива.))Видимо,для этого и был создан этот портал,потому что на благо народа Латвии принято там ничего не было. Один в один как в России ..Пенсионный возраст подняли по предложению первой женщины космонавта и депутатата ГДТерешковой,к которой,якобы,обратились ее избиратели.Смысл один и люди ,стоящие за этим,одни и теже ,хоть страны,якобы,являются врагами.

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