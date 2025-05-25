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Спасение от нынешней системы образования: Нацобъединение борется за уделенное образование 1 1560

Политика
Дата публикации: 25.05.2025
LETA
Спасение от нынешней системы образования: Нацобъединение борется за уделенное образование

Депутаты от Национального объединения подали запрос министру образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") с просьбой дать разъяснения по поводу поданных Министерством образования и науки (МОН) поправок к закону об образовании, которые предусматривают значительные ограничения на доступность удаленного обучения для учащихся первой ступени основного образования - 1-6-х классов, собщили агентству ЛЕТА в Национальном объединении.

"Вместо того чтобы повысить качество удаленного обучения, министерство решило лишить родителей права выбора наиболее подходящей формы обучения для своего ребенка. Дети, которые страдают из-за нынешней системы образования и до сих пор находили спасение в дистанционном обучении, теперь будут вынуждены вернуться в среду, от которой хотели уйти", - сказал депутат Янис Грасбергс.

Нацобъединение подчеркивает, что подобное ограничение затрагивает выбор семьи и право детей на образование, закрепленное в статье 112 Конституции Латвийской Республики. Депутаты обращают внимание на то, что дистанционное обучение часто является наиболее подходящей формой образования для детей с проблемами здоровья, особыми потребностями или живущих за границей. Известно также, что некоторые дети выбирают удаленное обучение потому, что при очном обучении они столкнулись с моббингом или другим негативным опытом.

В своем запросе к министру партия просит объяснить, на каких данных основано предложение отказать в удаленном обучении этой группе учеников, а также какое воздействие на детей и семьи предполагается - были ли оценены возможные социальные и финансовые последствия.

Нацобъединение отмечает, что, учитывая мобильность современного общества, дистанционное образование стало неотъемлемой частью образовательной среды, и в большинстве стран Европы оно развивается, а не ограничивается. Партия призывает Министерство образования и науки объяснить конкретные причины этого решения и то, есть ли общественная поддержка этого изменения.

Как сообщалось, МОН считает, что для всех учеников было бы лучше учиться в школе очно. В настоящее время дистанционное обучение доступно с 1-го класса класса, но низкие результаты девятиклассников на централизованных экзаменах привели к обсуждению необходимости ограничить эту форму обучения только старшими классами.

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#сейм #дистанционное обучение
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Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го мая

    Удалённая система образования, это изощрённая система производства хуторских недоумков в краевых самоуправлениях Латвии. Транспорта для доставки детей в школы всё меньше и денег на это тоже нет. Нам, жителям городов от этого ни жарко, ни холодно, а вот для хуторских это - БЯДА!

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