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Круг получателей пенсий по выслуге лет могут сократить 0 576

Политика
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Круг получателей пенсий по выслуге лет могут сократить

Хотя о необходимости реформы пенсий по выслуге лет говорят уже давно, никаких политических решений до сих пор не принято, пишут общественные СМИ.

Как сообщает передача Латвийского телевидения "de facto", возможные изменения могут быть рассмотрены в процессе разработки бюджета на следующий год. Некоторые варианты реформы предполагают повышение возрастного порога и стажа для получения пенсии по выслуге лет, а также сокращение круга ее получателей.

Общий пенсионный возраст в стране постепенно повышался и в этом году достиг 65 лет, а возраст выхода на пенсию по выслуге лет не менялся - в прошлом году эти пенсии назначались в среднем работникам в возрасте около 50 лет. Артистам и сотрудникам органов внутренних дел пенсии по выслуге обычно назначаются немного раньше, а судьям, дипломатам, сотрудникам Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и работникам скорой помощи - примерно в 60 лет.

По данным Государственного агентства социального страхования, средний размер пенсии по выслуге лет в марте этого года составлял 900 евро, тогда как пенсии по старости - 622 евро.

В прошлом году самые большие пенсии по выслуге лет были у судей (3215 евро) и прокуроров (2854 евро), а самые низкие - у артистов (745 евро).

Право на пенсии по выслуге лет имеют не только спасатели и военные, но и, например, бухгалтеры и делопроизводители БПБК (KNAB), и бюро хочет, чтобы все его сотрудники сохранили право на эти пенсии и в дальнейшем. Государственный контроль ранее указал, что 70% получателей таких пенсий продолжают работать.

Глава Госконтроля Эдгар Корчагин пообещал этим летом подать в правительство и Сейм свои предложения по реформированию системы пенсий по выслуге лет.

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