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Меморандум на хлеб не намажешь: завтра будет подписано обязательство о снижении цен на продукты питания 0 612

Политика
Дата публикации: 26.05.2025
LETA
Меморандум на хлеб не намажешь: завтра будет подписано обязательство о снижении цен на продукты питания

Во вторник, 27 мая, в Министерстве экономики будет подписан меморандум о снижении цен на продукты питания, сообщили в министерстве.

Меморандум подпишут министр экономики Виктор Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

Меморандум также подпишут председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнеры.

Подписание меморандума запланировано на 10.00.

Как рассказал ранее парламентский секретарь Министерства экономики Юргис Миезайнис, меморандум предусматривает три направления сдерживания роста цен на продукты питания - корзина продуктов с низкими ценами, инструмент сравнения цен, а также продвижение продуктов местного производства.

По словам Миезайниса, создание корзины продуктов с низкими ценами означает, что в конкретной торговой сети будет представлен как минимум один продукт с самой низкой ценой в данной категории. Продукты с самой низкой ценой также будут с определенной регулярностью заменяться другими продуктами из той же категории.

Инструмент сравнения цен будет способствовать развитию конкуренции между производителями. В то же время такой инструмент требует сотрудничества между торговцами, отметил Миезайнис, указав, что для продвижения продуктов местного производства необходимо сотрудничество между производителями и розничными торговцами, а также кампании по продвижению местных продуктов.

Миезайнис сказал, что в рамках меморандума стороны обязуются содействовать доступности основных продуктов питания для населения Латвии, особенно домохозяйств с низкими доходами. Обязательства также включают увеличение ассортимента и продаж продуктов питания местного производства, улучшение сотрудничества между розничными торговцами и производителями. Кроме того, стороны обязуются поддерживать экономический рост и устойчивую конкуренцию в цепочке поставок продовольствия.

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#минэкономики #цены на продовольствие
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