В Латвии планируют создать сеть кризисных магазинов и автозаправок — первые шаги уже сделаны

Соседние страны — Литва и Эстония — предпринимают шаги к созданию специальных сетей магазинов на случай кризисных ситуаций. Государственный Резервный центр Эстонии ещё в прошлом году подписал первые договоры с торговцами на открытие кризисных магазинов в нескольких уездах. Литва, в свою очередь, уже обозначила планы создать 125 таких торговых точек. А можно ли ожидать появления подобной сети и в Латвии? С этим вопросом портал tv3.lv обратился в Министерство экономики.

Как пояснила эксперт по стратегическим коммуникациям Министерства экономики Элина Шакирова, в Латвии, как и в других странах Балтии, ведётся межведомственная работа по созданию сети кризисных магазинов и автозаправочных станций. Цель — обеспечить население товарами первой необходимости, медикаментами и топливом в случае угрозы государственной безопасности.

До конца 2024 года под руководством Банка Латвии в стране уже была проделана важная работа по внедрению требований к обеспечению доступа к критически важным финансовым услугам, чтобы в случае угрозы жители могли получить доступ к своим средствам.

Особое внимание уделяется обеспечению стабильного доступа к следующим финансовым операциям:

Безналичные платежи , в том числе возможность оплаты банковскими картами в офлайн-режиме. В 2024 году такие решения внедрены для некоторых торговцев продуктами питания и топлива, а в первой половине 2025 года их планируется расширить и на аптеки;

, в том числе возможность оплаты банковскими картами в офлайн-режиме. В 2024 году такие решения внедрены для некоторых торговцев продуктами питания и топлива, а в первой половине 2025 года их планируется расширить и на аптеки; Наличные платежи, включая решение по обеспечению непрерывной связи критически важных банкоматов с информационными системами и бесперебойного электроснабжения. Совместно с поставщиками финансовых услуг эти решения планируется развивать в 2025 году.

Министерство подчёркивает, что Латвия — первая страна еврозоны, внедрившая решение, позволяющее физическим лицам оплачивать покупки первой необходимости банковской картой без подключения к интернету.

«Эти решения — важная часть создания как сети кризисных магазинов, так и сети автозаправок. Оцениваются варианты покрытия такими сетями всей территории Латвии», — поясняет Шакирова.

Что планируют Литва и Эстония?

В Литве составляется список магазинов, которые будут работать в случае кризиса. Населению о них сообщат только в момент объявления чрезвычайной ситуации. Пока список не публикуется, что вызывает путаницу даже среди самих торговцев — информации у них пока минимум.

Известно, что в Литве планируется открыть не менее 125 специальных магазинов, которые смогут работать при отключении электричества и перебоях связи. Кризисный центр управления Литвы составляет список на основе плотности населения и посещаемости.

«Например, в Вильнюсе мы насчитали не менее 20 магазинов. Такой должен быть в каждом самоуправлении. Основной критерий — один магазин на примерно 30 тысяч жителей», — поясняет руководитель Национального кризисного центра Вилмантас Виткаускас.

Сами торговые сети пока не знают, какие магазины будут включены в сеть — об этом позже решит Кризисный центр. Тем не менее, они уже начали готовиться к возможным угрозам.

Похожая модель реализуется и в Эстонии. Осенью прошлого года Резервный центр заключил договоры с такими торговцами, как Coop, Lidl, Grossi Toidukaubad, Rimi и Selver, о создании 27 кризисных магазинов в 12 уездах.

В первом государственном тендере целью было создание 61 кризисного магазина, однако предложений поступило лишь на чуть более половины из них. Из соображений безопасности Резервный центр не раскрывает местоположение этих магазинов. Как только магазин будет готов, информация передаётся региональному кризисному комитету и местному самоуправлению.

Правительство Эстонии поручило Резервному центру до конца 2026 года создать 110 магазинов с продуктами и товарами первой необходимости, пригодных для работы в условиях кризиса. Минимальные требования: магазин должен работать минимум 5 часов в день и иметь соответствующие запасы.

Создание этой сети по всей стране обойдётся Резервному центру в 4–5 миллионов евро, основная часть расходов пойдёт на закупку и обслуживание генераторов.