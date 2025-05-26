Хотят отправить Эвику Силиню в отставку. За что же?

Уже в этот четверг на пленарном заседании парламента будет рассмотрена инициатива депутатов оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" о выражении недоверия премьеру Эвике Силине ("Новое Единство"). По версии оппозиционных парламентариев, глава правительства заслуживает отставки за не способность "справиться с экономическим кризисом, инфляцией и ростом цен". Также, полагает Айнарс Шлесерс и его однопартийцы, премьер показала и неспособность в реальности уменьшить бюрократию и навести порядок в управлении мега-проектом Rail Baltica. В списке обвинений в адрес Силини и финансовая ситуации в национальной авиакомпании airBaltic.

Оппозиционные депутаты напоминают, что государственный долг уже превысил 20 миллионов евро и создалась реальная угроза неплатежеспособности страны.

Впрочем, очевидно, что коалиционное большинство эту инициативу оппозиции отклонит.