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Хотят отправить Эвику Силиню в отставку. За что же? 1 994

Политика
Дата публикации: 26.05.2025
BB.LV
Хотят отправить Эвику Силиню в отставку. За что же?

Демарш депутатов фракции "Латвия на первом месте" включен в повестку дня ближайшего заседания Сейма.

Уже в этот четверг на пленарном заседании парламента будет рассмотрена инициатива депутатов оппозиционной фракции "Латвия на первом месте" о выражении недоверия премьеру Эвике Силине ("Новое Единство"). По версии оппозиционных парламентариев, глава правительства заслуживает отставки за не способность "справиться с экономическим кризисом, инфляцией и ростом цен". Также, полагает Айнарс Шлесерс и его однопартийцы, премьер показала и неспособность в реальности уменьшить бюрократию и навести порядок в управлении мега-проектом Rail Baltica. В списке обвинений в адрес Силини и финансовая ситуации в национальной авиакомпании airBaltic.

Оппозиционные депутаты напоминают, что государственный долг уже превысил 20 миллионов евро и создалась реальная угроза неплатежеспособности страны.

Впрочем, очевидно, что коалиционное большинство эту инициативу оппозиции отклонит.

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(1)
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    Aleks
    26-го мая

    Ясен перец,что Чужие все отклонят,ведь Латвию они никогда не считали своей Родиной-у них своя есть,историческая.

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