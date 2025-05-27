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Безопасность требует чисел: Латвия нацелена на 38 000 военнослужащих 2 591

Политика
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Безопасность требует чисел: Латвия нацелена на 38 000 военнослужащих
ФОТО: LETA

Увеличение численного состава Сил обороны с 31 000 до 38 000 человек — это достижимая цель, хотя и в более долгосрочной перспективе, заявила во вторник в интервью LTV в передаче «Утренняя панорама» парламентский секретарь Министерства обороны Лиене Гатере, пишет ЛЕТА.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее отметил, что для обеспечения эффективной обороны важно увеличить численность Национальных вооружённых сил (НВС) как в профессиональной службе, так и в Государственной службе обороны и Земессардзе, чтобы их общее количество достигло 38 000 человек.

По оценке Гатере, достичь этой цели реально, но не сразу, а в более длительной перспективе.

В ближайшее время количество профессиональных военнослужащих НВС увеличится на 500 человек. Достижению этой цели способствует введённая несколько лет назад Государственная служба обороны, поскольку многие после её прохождения остаются в профессиональной службе, отметила представительница министерства.

Что касается увеличения финансирования оборонной отрасли, Гатере признала, что на данный момент самым неясным остаётся вопрос источников финансирования, объёма увеличения именно в следующем году и направлений, в которые это увеличение следует вложить в первую очередь.

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#оборона # армия
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(2)
  • Ч
    Чангл
    27-го мая

    Прокормите? Д.Б.

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  • Д
    Дед
    Чангл
    27-го мая

    Даже, если у всех все отберут и прокормят, для России это пшик, на пару дней войны.

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