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Лидер укрепляет позиции 1 962

Политика
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Лидер укрепляет позиции

Если бы выборы состоялись сегодня, то в новую Рижскую думу попали бы 8 политических сил.

За две недели до выборов в столичное самоуправление всё еще очень большой процент рижских избирателей не определился, за кого он намерен голосовать 7-го июня. Таких неопределившихся, согласно опроса, проведенного социологами SKDS по заказу Латвийского ТВ, аж 22 процента. Если же пропорционально распределить всех неопределившихся между партиями, участвующими в выборах в Рижскую думу, то получается, что в новый созыв столичной думы могут попасть аж восемь политических сил!

Безусловный лидер гонки - партия Шлесерса "Латвия на первом месте" с 22% поддержки избирателей. На втором месте со значительным отставанием идут "Прогрессивные" - 13,5% голосов рижан. В тройке лидеров и Национальное объединение - 12,5% поддержки.

Главная партия власти -"Новое Единство" пока может рассчитывать на поддержку 10,8% столичных избирателей. Вплотную к ней приблизилась "Стабильности!" - 10,7% голосов избирателей.

Настоящий рывок совершило объединение Suverēnā vara-Jaunlatvieši - 7,5% поддержки избирателей.

В новую Рижскую думу, согласно этого опроса, проходят также "Согласие" (6,3%) и Объединенный список (5,2%).

Но это только рейтинги. Дождемся, что покажут сами выборы!

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Эдуард Эльдаров
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(1)
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    Aleks
    27-го мая

    Один еврей-это торговая точка. Два еврея-банк. Три еврей-это уже политическая партия. (Переделанный одесситами анекдот советских времён))

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