Министр пообещал, что снижение цен на продукты увидим уже через две недели

Снижение цен на продукты питания может отразиться в реальных ценах в течение двух недель, заявил во вторник министр экономики Виктор Валайнис на подписании меморандума о снижении цен на продукты питания.

В то же время введение инструмента сравнения цен на продукты питания займет больше времени.

Меморандум о снижении цен на продукты питания был подписан сегодня в Министерстве экономики.

Меморандум подписали министр экономики Виктор Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс.

Меморандум также подписали председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнеры.

Меморандум предусматривает введение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен и продвижение в магазинах продуктов местного производства.

Продовольственная корзина низких цен будет включать как минимум один продукт в каждой из 10 самых низких ценовых категорий и будет с определенной регулярностью обмениваться на другие продукты той же категории.

Валайнис отметил, что инструмент сравнения цен будет способствовать конкуренции между торговцами. Для этого торговцы будут раз в день передавать данные о самых низких ценах в Центральное статистическое управление (ЦСУ), которое будет их публиковать. Данные будут доступны различным инструментам сравнения цен и опубликованы на сайте Министерства экономики.

В то же время введение инструмента сравнения цен требует внесения изменений в закон о защите прав потребителей, чтобы обязать торговцев предоставлять эти данные в ЦСУ, что будет способствовать развитию конкуренции между торговцами.

Валайнис отметил, что, по словам представителей датской розничной компании "Salling Group", нового владельца "Rimi", введение инструмента сравнения цен в Дании позволило снизить цены на продукты питания на 17 %, а также уменьшить инфляцию в стране.

Меморандум также предусматривает проведение кампаний по продвижению местных продуктов питания.