Сейм оценит готовность самоуправлений к выборам

Сегодня парламентарии оценят готовность самоуправлений к выборам, говорится в повестке дня заседания подкомиссии по оценке результатов административно-территориальной реформы комиссии по государственному управлению и самоуправлениям.

Депутаты обсудят вопрос обеспечения проведения местных выборов, в том числе оценят готовность самоуправлений, обсудят наиболее важные изменения в процессе организации выборов и меры по стимулированию участия населения.

На заседание приглашены представители Центральной избирательной комиссии, Министерства умного управления и регионального развития, Государственного агентства цифрового развития, Латвийского союза самоуправлений и Латвийской ассоциации крупных городов Латвии.

Муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня.